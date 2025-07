HSV-Trainer deutet weitere Transfers an - Selke bleibt Thema

IMAGO/Niklas Heiden

Merlin Polzin bereitet den HSV auf die Bundesliga vor

Der Hamburger SV nimmt die Vorbereitung auf die Mission "Bundesliga-Klassenerhalt" auf. HSV-Trainer Merlin Polzin deutete weitere Neuzugänge an. Die Personalie Davie Selke ist ebenfalls noch nicht abgehakt.

Davie Selke hatte einen großen Anteil daran, dass der Hamburger SV in der vergangenen Saison im siebten Anlauf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga schaffte. Der 30-Jährige avancierte in der 2. Bundesliga mit 22 Treffern sogar zum Torschützenkönig.

Aktuell ist Selke vereinslos, sein Arbeitspapier beim HSV endete mit dem 30. Juni. Die Rothosen haben eine weitere Zusammenarbeit mit dem Mittelstürmer aber noch nicht abgeschrieben.

"Wir alle wissen, was wir im vergangenen Jahr an Davie hatten, auf dem Platz und außerhalb", äußerte sich HSV-Trainer Merlin Polzin in einer Medienrunde am Rande des Vorbereitungsstarts zur Personalie.

Noch sei es zu früh für ein Update, stellte der Aufstiegscoach klar. "Wichtig ist mir, dass wir klar im Austausch sind", sagte Polzin. Was hierbei letztlich rauskommt, bleibe abzuwarten.

HSV will auf dem Transfermarkt nachlegen

Als Neuzugänge wurden bislang Innenverteidiger Jordan Torunarigha, Mittelfeldmann Nicolai Remberg sowie Angreifer Rayan Philippe präsentiert. Weitere Verstärkungen sollen noch folgen.

Polzin präsentierte sich mit den bisherigen Neuzugängen zufrieden. Der Verein habe immer kommuniziert, "keine Schnellschüsse" tätigen zu wollen, unterstrich der 34-Jährige.

Der HSV wolle sich "auf speziellen Positionen noch verstärken", machte Polzin zudem deutlich. Der Transferfenster hat in der Fußball-Bundesliga noch bis zum 1. September geöffnet.

"Wir haben noch eine lange Vorbereitungszeit. Mir ist bewusst, dass das ein oder andere vielleicht noch etwas dauern wird, aber lieber dann eine richtig gute Entscheidung treffen, anstellt eine schnelle und dann nicht so gute", zeigte sich Polzin geduldig.