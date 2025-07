Gerüchte um Ex-BVB-Star Sancho immer heißer

IMAGO

Ex-BVB-Star Jadon Sancho spielte zuletzt für den FC Chelsea

Die Zeit von Jadon Sancho bei Manchester United könnte in diesem Sommer endgültig enden. Ein erneutes BVB-Comeback wird es wohl nicht geben, dafür macht Italiens Rekordmeister offenbar Ernst.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge beschäftigt sich Juventus Turin mit einer Verpflichtung von Ex-BVB-Star Jadon Sancho.

Laut "Sky Sports" befindet sich der italienische Fußball-Gigant bereits mit Manchester United in Kontakt, um einen möglichen Deal auszuloten. Die Red Devils sollen umgerechnet rund 29 Millionen Euro (25 Millionen Pfund) für Sancho (Vertrag bis 2026) fordern.

Die italienischen Journalisten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio berichtet ebenfalls über das Werben von Juventus um Sancho. Es habe bereits "positive Kontakte" mit dem Spieler gegeben, schreibt Di Marzio auf seiner eigenen Seite.

Juventus soll in dieser Woche erneut Kontakt zu Verein und Spieler aufgenommen haben, stimmt Romano beim Kurznachrichtendienst X ein. Laut dem Transfer-Experten soll ein möglicher Wechsel zum türkischen Topklub Fenerbahce übrigens kein Thema sein.

Kein erneutes BVB-Engagement geplant

Sancho war im Sommer 2021 für die kolportierte Ablösesumme von circa 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum englischen Rekordmeister gewechselt. Der 25-Jährige konnte die großen Erwartungen aber nicht erfüllen. In der vergangenen Saison spielte der Rechtsaußen für den FC Chelsea.

Manchester United würde Sancho wohl keine Steine in den Weg legen.

Sein Ex-Klub Borussia Dortmund wird seinen Hut aber wohl dennoch nicht in den Ring werfen.

"Ich habe allergrößten Respekt vor Jadon, was er für Borussia Dortmund geleistet hat. Dass jetzt immer wieder Fragen zu ihm kommen, kann ich verstehen", leitete Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Medienrunde am Rande der Klub-WM ein. Der BVB-Funktionär nahm dann allerdings sogleich den Spekulationen den Wind aus den Segeln: "Wir haben im Moment andere Ideen."

Sancho hatte die Rückrunde der Saison 2023/24 auf Leihbasis bei Borussia Dortmund verbracht und hatte seine Klasse damals direkt wieder aufblitzen lassen.