Müller erhält Transfer-Ratschlag von Trainer-Legende

IMAGO/Heuler Andrey / SPP

Wo liegt die Zukunft von Bayern-Legende Thomas Müller?

Thomas Müller hat sich noch immer nicht entschieden, wie es nach seiner Zeit beim FC Bayern für ihn weitergeht. Eine Trainer-Legende rät zur MLS.

Der FC Bayern trifft am Samstagabend (18 Uhr MEZ im sport.de-Liveticker) bei der Klub-WM in den USA im Viertelfinale auf Paris Saint-Germain. Im Fall einer Münchner Niederlage wäre es das letzte Spiel von Thomas Müller für den deutschen Rekordmeister.

Und dann? Darüber macht sich der Weltmeister von 2014 noch selbst Gedanken.

Geht es nach Trainer-Legende Felix Magath, würde ein Wechsel in die nordamerikanische MLS für den 35-Jährigen Sinn ergeben.

"Ich würde Spielern wie Müller raten, wenn sie so lange in der Bundesliga waren, dann macht es für die Gesundheit durchaus Sinn, sozusagen abzutrainieren", so der 71-Jährige gegenüber "Sky".

Magath führte aus: "Also ein, zwei Jährchen noch in der amerikanischen Liga, oder in einer kleineren Liga, [...] ist gesundheitlich das Beste, so könnte er langsam runtertrainiert."

FC Bayern: Thomas Müller schließt Karriereende nicht aus

Müller selbst weckt in der MLS konkretes Interesse. Besonders zwischen dem "Raumdeuter" und dem Los Angeles FC soll aktuell ein Transfer-Flirt laufen.

Doch ein Karriereende der Bayern-Legende ist ebenfalls möglich. Entsprechend hatte sich Müller am vergangenen Wochenende bei "DAZN" geäußert.

"Es ist relativ einfach: Das Gesamtpaket muss passen. Gleichzeitig ist das aber auch schwierig, denn was ist ein passendes Gesamtpaket?", sagte der Routinier und schob nach: "Vielleicht höre ich aber tatsächlich auch auf. Alles ist noch möglich und ich mache mir da keinen Stress."

Allerdings schränkte Müller ein, dass er sich körperlich in einer guten Verfassung befinde, immer noch Spaß am Sport habe und "schon gerne weiterspielen" würde. Zunächst will Müller ohnehin erst einmal mit dem FC Bayern in das Halbfinale der Klub-WM.