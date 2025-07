Rummenigge glaubt nicht an Woltemades Bayern-Wechsel

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Zieht es Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern?

Der mögliche Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern schlägt weiter hohe Wellen. Nun äußerte sich Michael Rummenigge zu den Gerüchten. Außerdem forderte der Bruder des ehemaligen Münchner Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge eine Stammplatzgarantie für Leon Goretzka.

"Natürlich wird derzeit viel über Nick Woltemade gesprochen", schrieb Michael Rummenigge in seiner "kicker"-Kolumne und ergänzte: "Ich beteilige mich nicht an der Preisschild-Debatte, aber prognostiziere, dass er in Stuttgart bleibt."

Dafür gebe es einen einfachen Grund: "Warum sollte der VfB ihn denn abgeben, für wie viel Geld auch immer? Dazu ist er ein zu wertvoller Baustein dort."

Woltemade und der FC Bayern sollen sich bereits auf einen Wechsel geeinigt, der Angreifer wiederum seinen Wunsch beim VfB Stuttgart hinterlegt haben. Allerdings liegen die beiden Bundesligisten bei der Ablöse wohl noch weit auseinander.

In seiner Kolumne schwärmte Rummenigge derweil in höchsten Tönen von Leon Goretzka. Von dem Nationalspieler könnte sich "Alexandar Pavlovic noch einiges abschauen kann, was kein Vorwurf an den jungen Spieler ist".

Der ehemalige Bayern-Profi forderte daher eine Stammplatzgarantie für den Mittelfeldmann: "Goretzka sollte gesetzt sein neben Joshua Kimmich."

Rummenigge lobt "unaufgeregten" Kompany

Bei der Klub-WM traut Rummenigge dem FC Bayern im Viertelfinale (durchaus einen Sieg gegen Paris Saint-Germain (Samstag, 18 Uhr im sport.de-Liveticker) zu.

"Der FC Bayern scheint gegen PSG zwar vor einer Herkulesaufgabe zu stehen, wenn man sich an den Auftritt der Franzosen im Champions-League-Finale gegen Inter erinnert", merkte der 61-Jährige an und hob zugleich hervor: "Aber: Paris hat auch gegen Botafogo verloren, Paris war im Herbst - als sie noch nicht stabil waren - in München unterlegen."

Lobende Worte fand Rummenigge auch für Trainer Vincent Kompany. "Er ist ein Trainer, der seinen Job bisher gut macht. Unaufgeregt, er stellt sich vor die Mannschaft, hat ein gutes Auftreten an der Seitenlinie. Respekt dafür", so der Ex-BVB-Spieler.

Sollte der FC Bayern gegen PSG ausscheiden, sollte man Kompany "in Ruhe arbeiten lassen". "Er hat gegen Inter im Viertelfinale der Königsklasse falsch ausgewechselt, ja", merkte Rummenigge an: "Aber das darf man einem jungen Coach auch mal zugestehen."