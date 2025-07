Trainerlegende: Woltemade-Hype "an der Realiät vorbei"

IMAGO/Davide Elias

Nick Woltemade überzeugte zuletzt bei der U21-EM

Spätestens nach seinen Top-Leistungen im Trikot der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der erfolgreichen EM in der Slowakei war Stürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart in aller Munde.

Sogar der FC Bayern soll mittlerweile an dem Torjäger dran sein, zuletzt wurden schon hitzige Diskussionen in der Öffentlichkeit über eine mögliche Ablösesumme für Woltemade geführt - angefeuert auch von Offiziellen der Münchner. Die Trainerlegende Felix Magath hat dazu seine ganz eigene Meinung geäußert.

Grundsätzlich hält es Felix Magath für eine "strategisch richtige Entscheidung", dass sich der FC Bayern um einen jungen, deutschen Spieler bemüht, der zuletzt den Sprung in die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft geschafft hat und die kommenden Jahre prägen könnte.

Allerdings meldete der 71-Jährige gegenüber "Sky" seine Zweifel daran an, ob Nick Woltemade überhaupt schon die Qualitäten habe, sich beim FC Bayern durchsetzen zu können.

"Ob ein Spieler, der eine Saison Bundesliga gespielt hat, schon so weit ist, dass er den FC Bayern München verstärken kann, weiß ich nicht. Das ist wieder eine Frage, die dann auf dem Rücken des Trainers ausgetragen wird, ob und wie er ihn eingliedern kann. Ich bin mal gespannt, worauf das hinaus läuft", so Magath, der daran erinnerte, dass der 23-Jährige bei seiner ersten Bundesliga-Station Werder Bremen nicht wirklich funktionierte. Dort hatte er nur zwei Tore in 50 Pflichtspiel-Einsätzen geschossen, wurde zeitweise sogar zur SV Elversberg in die 2. Bundesliga verliehen.

Magath formuliert Sorgen um Woltemade

Erst in der abgelaufenen Spielzeit schaffte er nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart den großen Durchbruch, ballerte sich mit 17 Toren in 33 Spielen in die Notizbücher zahlreicher europäischer Top-Teams.

Felix Magath hat das noch nicht nachhaltig beeindruckt, wie er betonte: "Was um den Spieler gemacht wird, ist natürlich ein Hype, der an der Realität vorbeigeht."

Vielmehr meldete der langjährige Bundesliga-Spieler und -Trainer seine Zweifel daran an, dass sich die Formkurve des gebürtigen Bremers derart steil nach oben fortsetzen wird: "Er ist noch kein fertiger Spieler. Meine Sorge wäre, dass er durch diesen ganzen Hype irgendwo belastet wird, auch mental belastet wird, Dinge nicht richtig einordnen wird und Schwierigkeiten haben wird, die nächste Saison seine Leistung konstant zu halten."