Wanner zu Werder? Gerüchte nehmen Fahrt auf

U21-Nationalspieler Paul Wanner könnte vom FC Bayern an Werder Bremen verliehen werden

Eigentlich gehört Paul Wanner dem FC Bayern, doch aktuell deutet einiges daraufhin, als könnte der offensive Mittelfeldspieler ein weiteres Jahr verliehen werden. Neben dem VfB Stuttgart bringt sich auch Werder Bremen in Stellung, das wurde nun untermauert.

Beim FC Bayern hat Paul Wanner noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Doch bevor der 19-Jährige in München durchstarten soll, wird er wohl noch ein weiteres Jahr auf Leihbasis an anderer Stelle verbringen.

Ausprobieren durfte sich der Offensivmann, der bereits im Alter von 16 Jahren sein Bundesliga-Debüt für den deutschen Fußball-Rekordmeister feierte, in der jüngeren Vergangenheit erst bei der SV Elversberg in der 2. Bundesliga und zuletzt beim 1. FC Heidenheim im Oberhaus.

Doch wohin geht es 2025/26? Der "kicker" berichtete bereits am Montag, dass der bereits gehandelte VfB Stuttgart Konkurrenz durch Werder Bremen bekommen könnte. Diese Informationen untermauert nun die "Deichstube".

Laut dem vereinsnahen Portal beschäftigt man sich in Bremen mit Wanner. Die Personalie sei keinesfalls aus der Luft gegriffen, heißt es. Und: Wanner sei nicht das erste Mal Thema beim SVW. Schon im vergangenen Jahr soll man sich um den Bayern-Profi bemüht haben.

In diesem Sommer haben die Bremer im Duell mit dem übermächtig scheinenden VfB durchaus einen Trumpf in der Hand. Denn mit Horst Steffen verpflichteten die Grün-Weißen jüngst einen Trainer als Nachfolger von Ole Werner, den Wanner bestens aus seinem Jahr bei der SV Elversberg kennt.

FC Bayern kann sich für Wanner-Wechsel nach Bremen erwärmen

28 Einsätze mit sechs Toren und drei Vorlagen waren dem heute 19-Jährigen damals unter Steffen vergönnt, der als Talente-Flüsterer gilt und Wanner dementsprechend auch in Bremen weiterentwickeln könnte.

Doch ob dieses Argument reicht, um den Teenager von einem Wechsel an die Weser zu überzeugen? Offen. In Stuttgart könnte Wanner immerhin Erfahrungen in der Europa League sammeln.

Der FC Bayern soll laut "kicker" derweil durchaus aufgeschlossen gegenüber einem Wanner-Wechsel an die Weser sein. Demnach hat es bereits Überlegungen gegeben, den 19 Jahre alten Mittelfeldmann nach Bremen zu verleihen.

Allerdings wird Wanner derzeit auch als mögliche Tausch-Masse mit dem VfB gehandelt, um den gewünschten Transfer von Stürmer Nick Woltemade unter Dach und Fach zu bringen. Ausgang offen.