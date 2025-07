Bericht: FC Liverpool träumt von nächstem Transfer-Hammer

IMAGO/Simon Stacpoole

Landet Alexander Isak (r.) beim FC Liverpool?

Der FC Liverpool hat in der laufenden Transferperiode schon reichlich Geld ausgegeben - unter anderem für Florian Wirtz. Doch die Reds haben ihre Kaderplanung offenbar noch nicht abgeschlossen. Ein weiterer prominenter Name wird rund um die Anfield Road gehandelt.

Wie das Portal "CaughtOffside" berichtet, ist der FC Liverpool weiterhin an Alexander Isak (Vertrag bis 2028) von Premier-League-Konkurrent Newcastle United interessiert. Der schwedische Torjäger sei demnach das "Traum-Transferziel" des englischen Meisters.

Die Zukunft von Darwin Nunez beim FC Liverpool soll aktuell noch unklar sein. Aufgrund dessen beschäftigen sich die Reds anscheinend mit Isak als potenziellen Nachfolger.

Der 25-Jährige hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten Angreifer der Premier League entwickelt. In der vergangenen Saison erzielte Isak starke 23 Treffer in Englands höchster Spielklasse und belegte damit hinter Mohamed Salah vom FC Liverpool (29 Treffer) den zweiten Platz in der Torschützenliste.

Beim BVB glücklos, in der Premier League ein Star

Der Mittelstürmer läuft bereits seit 2022 für Newcastle United auf. Die Nordengländer hatten damals die kolportierte Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro an den spanischen Erstligist Real Sociedad gezahlt. Zwischen 2017 und 2019 hatte Isak bei Borussia Dortmund unter Vertrag gestanden. Der Durchbruch blieb ihm beim BVB damals noch verwehrt.

Das hat sich längst geändert. Ob der FC Liverpool in den kommenden Wochen tatsächlich Ernst macht, bleibt vorerst noch abzuwarten.

Die Reds präsentieren sich auf dem Transfermarkt äußerst umtriebig. Der englische Meister hat mit den beiden Ex-Leverkusenern Florian Wirtz und Jeremie Frimpong sowie Linksverteidiger Milos Kerkez schon einige Hochkaräter verpflichtet. Die Kaderplanung ist rund um die Anfield Road wohl noch nicht abgeschlossen.