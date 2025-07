2. Bundesliga bei RTL: Das sind die ersten Free-TV-Spiele

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Im August geht es in der 2. Bundesliga wieder los

In der kommenden Saison sind RTL und NITRO die neue TV-Heimat des wöchentlichen Top-Spiels in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Flutlicht-Partien am Samstagabend werden live im Free-TV übertragen. Nun ist bekannt, welche Zweitliga-Kracher an den ersten beiden Spieltagen jeweils am Samstagabend ab 20:30 Uhr gezeigt werden.

Bislang hatte die Deutsche Fußball-Liga lediglich zeitgenau terminiert, dass der FC Schalke 04 gegen Hertha BSC am 1. August die neue Saison in der 2. Bundesliga eröffnen wird.

Jetzt steht auch fest, welche am 1. und 2. Spieltag die jeweiligen Top-Spiele am Samstagabend sind, die live von RTL beziehungsweise NITRO im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden.

Den Anfang machen am 1. Spieltag die Teams von Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf, die am 2. August ab 20:30 Uhr in die neue Zweitliga-Saison starten werden. Der Meister der 3. Liga und Pokalfinalist aus Bielefeld will in dem NRW-Duell direkt zum Auftakt ein erstes Ausrufezeichen gegen das Spitzenteam der abgelaufenen Spielzeit setzen.

Am 2. Spieltag kommt es dann am Samstagabend, den 9. August 2025, zum Traditionsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04. Die Pfälzer wollen nur allzu gerne im oberen Tabellendrittel der zweiten Liga angreifen, während die Königsblauen aus Gelsenkirchen in erster Linie darum bemüht sind, unter dem neuen Cheftrainer Miron Muslic endlich Stabilität in die eigenen Leistungen zu bekommen.

Auch des Top-Spiel in der 2. Bundesliga gibt es am 9. August dann live und kostenlos bei RTL beziehungsweise NITRO zu sehen.

Das hochkarätige Fußballangebot rund um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die UEFA Europa League und UEFA Conference League sowie die Top-Spiele der Premier League umfasst ab der kommenden Saison das Samstagabend-Spiel der 2. Bundesliga bei RTL und NITRO sowie Highlights der 1. und 2. Liga auf RTL+. Weitere Infos zum Fußball bei RTL Deutschland ab der kommenden Spielzeit gibt es hier zum Nachlesen.