Liverpool-Star stirbt mit 28 Jahren

IMAGO/Germany v Portugal

Diogo Jota ist tot

Der FC Liverpool trauert um Diogo Jota: Der portugiesische Fußball-Profi ist bei einem Verkehrsunfall in Spanien gestorben.

Die Polizei und der portugiesische Fußballverband bestätigten den Tod des Spielers. Zunächst hatten spanische und portugiesische Medien von dem Unfall im nordspanischen Zamora berichtet.

Jota wurde nur 28 Jahre alt. Auch sein 25-jähriger Bruder André Filipe, der im Auto saß, starb bei dem Verkehrsunfall. Dieser spielte zuletzt beim portugiesischen Zweitliga-Klub Penafiel.

Laut der spanischen Agentur "EFE" war der Wagen aus noch unbekannten Gründen von der Straße abgekommen.

Der Stürmer spielte seit 2020 für den FC Liverpool, zuvor unter anderem für die Wolverhampton Wanderers und den FC Porto. Der frühere Teammanger Jürgen Klopp hatte den Portugiesen ins Team geholt.

Jota hatte erst vor wenigen Tagen geheiratet

Für die Reds erzielte Jota 65 Tore in 182 Spielen. In der abgelaufenen Saison wurde er englischer Meister mit dem Team. 2022 holte er gemeinsam mit Klopp den FA-Cup.

Jota war auch Teil der portugiesischen Nationalmannschaft und spielte erst vor wenigen Wochen noch beim Nations-League-Turnier in Deutschland, holte mit dem Team den Titel in München. Im Halbfinale gegen Deutschland (2:1) und im Endspiel gegen Spanien (7:5 n.E.) wurde er eingewechselt.

"Der portugiesische Fußballverband und der gesamte portugiesische Fußball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und André Silva heute Morgen in Spanien", teilte Pedro Proença, Präsident des portugiesischen Verbandes, mit.

Die Trauer ist groß: "Diogo Jota war nicht nur ein fantastischer Spieler, der fast 50 Länderspiele für die Nationalmannschaft bestritten hat, sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mit- und Gegenspielern respektiert wurde, der eine ansteckende Lebensfreude ausstrahlte und in seiner eigenen Gemeinschaft eine Referenz darstellte. In meinem eigenen Namen und dem des portugiesischen Fußballverbands möchte ich der Familie und den Freunden von Diogo und André Jota sowie den Vereinen Liverpool FC und FC Penafiel, für die die beiden Spieler spielten, unser tiefstes Beileid aussprechen.

Jota hinterlässt seine Frau Rute Cardoso und drei gemeinsame Kinder. Erst vor wenigen Tagen hatte Jota geheiratet.