Bayern vs. VfB: "Beschwichtigender" Call wegen Woltemade?

IMAGO/England v Germany

Der FC Bayern würde Nick Woltemade gerne verpflichten

Der Transfer-Poker um Nick Woltemade zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart beherrscht nun schon seit einiger Zeit die Schlagzeilen. Derzeit sind die Fronten offenbar so verhärtet, dass laut einem Medienbericht gar ein "beschwichtigendes Telefonat" nötig war.

Nick Woltemade will zum FC Bayern, der FC Bayern will Nick Woltemade - aber der VfB Stuttgart möchte seinen Stürmer eigentlich nicht abgeben beziehungsweise höchstens für eine überaus große Entschädigungssumme. Das in etwa sickerte zuletzt durch.

Während sich TV-Experte Lothar Matthäus und Bayern-Patron Uli Hoeneß in der Ablösefrage seit einigen Tagen öffentlich in den Haaren liegen, hat es laut "Bild" vom FC Bayern aus aber bislang noch gar keine konkrete Offerte für Woltemade gegeben.

Der aktuelle Stand sei, dass der VfB von FCB-Sportvorstand Max Eberl über das Interesse informiert sei. Die Drähte würden zwar auf allen Ebenen glühen, ein offizielles Angebot gab es aber nach Informationen der Boulevard-Zeitung noch nicht. Genauso wenig seien konkrete Zahlen genannt worden.

Während also in den Medien und unter Beobachtern spekuliert wird, wie viel Woltemade wohl wert ist, sollen mittlerweile auch die beiden Vorstandschefs - Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern und Alexander Wehrle vom VfB - telefoniert haben, und zwar gleich mehrfach.

FC Bayern: Eberl muss die Wogen glätten

Dabei soll Wehrle den Münchnern dem Bericht nach mitgeteilt haben, dass man in Stuttgart nicht unter einem Angebot von 80 Millionen Euro gesprächsbereit sei. Am letzten Freitag und am Dienstag sollen die Calls stattgefunden haben.

Weil der deutsche Rekordmeister sich bislang nicht bereit zeigt, die genannte Summe zu akzeptieren und sich eher eine Ablöse im Bereich von 50 Millionen Euro vorstellt, habe Wehrle zudem ein persönliches Treffen mit Dreesen abgelehnt. Ein deutliches Signal, dass die Fronten verhärtet sind.

Wie sehr, das zeigte eine weitere Information von "Bild". Demnach griff Eberl noch am späten Mittwochabend zum Hörer und rief seinen Sportchef-Kollegen Fabian Wohlgemuth an, um die Wogen zwischen den Klubs zumindest ein bisschen wieder zu glätten. Es sei "ein beschwichtigendes Telefonat" gewesen, heißt es bei der Zeitung.

Wie der Poker um Woltemade ausgeht, ist derzeit völlig offen. VfB-Ikone Karl-Heinz Förster betonte zuletzt, dass man Reisewillige nicht aufhalten könne und brachte "viele Boni" ins Spiel, um die geforderte Ablöse von 80 Millionen Euro möglich zu machen.