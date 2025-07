Für immer BVB? Adeyemi mit Liebeserklärung

IMAGO/Jess Stiles

Karim Adeyemi wirbelt für den BVB

Karim Adeyemi fühlt sich bei Borussia Dortmund pudelwohl. Das verdeutlichte der deutsche Nationalspieler nun mit einer Liebeserklärung an den BVB.

"Ich habe schon immer gesagt, dass ich diesen Verein liebe. Ich war schon als junger Spieler ein Fan von diesem Verein, meine Familie auch", sagte Karim Adeyemi am Rande der Klub-WM in den USA in einer Medienrunde über Borussia Dortmund.

Der Flügelspieler warf hierbei auch einen Blick in die BVB-Historie.

Für immer BVB? Adeyemi würde es "nicht bereuen"

"Wenn ich nur an Marco [Reus] denke, der alles für den Verein gegeben hat und diesem Verein immer treu geblieben ist, finde ich es schon Wahnsinn zu sagen, dass ich in diese Schuhe hineinschlüpfen will. Bis dahin sind noch ein paar Jahre Zeit, aber wie gesagt, ich fühle mich gut hier und wenn ich irgendwann mal für immer für diesen Verein spielen würde, würde ich es auf jeden Fall nicht bereuen", so Adeyemi.

Der 23-Jährige spielt seit Sommer 2022 für die Westfalen. Die Dortmunder hatten den gelernten Rechtsaußen für die kolportierte Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg losgeeist.

Gleichzeitig betonte Adeyemi, dass man nie wissen könne, "wie der Weg ist, was das Leben so gibt, aber Stand jetzt ist alles gut hier".

Adeyemi trifft mit dem BVB auf Real Madrid

Der Offensivakteur trifft mit dem BVB bei der Klub-WM in den USA am Samstag (22 Uhr MEZ im sport.de-Liveticker) auf Real Madrid. Adeyemi könnte beim knappen 2:1-Erfolg im Achtelfinale gegen den mexikanischen Vertreter CF Monterrey zwei Vorlagen beisteuern.

Zuletzt war der Flügelflitzer Teil des DFB-Kaders für das Final Four in der Nations League. Mit einer starken Saison mit dem BVB könnte sich Adeyemi seinen Platz in der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sichern.