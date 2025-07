VfB Stuttgart erzielt Einigung mit U21-Nationalspieler

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Caspar Jander soll sich mit dem VfB Stuttgart auf einen Wechsel geeinigt haben

Caspar Jander vom 1. FC Nürnberg soll weit oben auf der Wunschliste des VfB Stuttgart stehen. Nun ist offenbar eine erste Einigung erzielt worden.

Wie "Sky" berichtet, haben sich die Verantwortlichen des VfB Stuttgart und Caspar Jander mündlich auf einen Wechsel geeinigt.

Die Bemühungen von Vorstandsboss Fabian Wohlgemuth und ein Videocall mit Trainer Sebastian Hoeneß sollen den U21-Nationalspieler vom VfB überzeugt haben.

Weiter heißt es, dass die Stuttgarter Bosse den 1. FC Nürnberg bereits über ihre Transferabsichten informiert haben. Die Verhandlungen sollen bereits begonnen haben.

Janders Vertrag beim Zweitligisten ist noch bis 2028 datiert. Die "Bild" schrieb zuletzt, dass Nürnberg 20 Millionen Euro Ablöse für den zentralen Mittelfeldspieler fordert.

Neben dem VfB Stuttgart wurde zuletzt auch der TSG 1899 Hoffenheim Interesse nachgesagt.

Für den 1. FC Nürnberg hat Jander in der abgelaufenen Spielzeit 32 Zweitliga-Partien bestritten und dabei drei Treffer erzielt.

Er gehörte über Monate zu den Leistungsträgern beim Club, Cheftrainer Miroslav Klose setzte dabei voll auf den Youngster, der seine Juniorenstationen unter anderem bei Borussia Dortmund, dem FC Schalke und dem MSV Duisburg durchlief.

1. FC Nürnberg bei Caspar Jander gesprächsbereit

Im Mai hatte sich FCN-Sportchef Joti Chatzialexiou noch zu den Gerüchten um den Shootingstar geäußert.

"Es gibt Menschen, die einfach an dem Spieler interessiert sind. Ich wäre das auch, wenn ich eine Etage höher wäre. Aber ich habe da eine ganz klare Haltung und weiß, dass wir ab einem gewissen Punkt in Gespräche gehen. Alles, was unter den Vorstellungen ist, ist dann halt so", sagte er der "Bild".

Der 49-Jährige betont zudem, dass die Entscheidung letztlich in den Händen des 1. FC Nürnberg liege. Zudem hänge einiges davon ab, ob man Ersatz finde.