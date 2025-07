FC Bayern betroffen? Transfer-Veto beim FC Barcelona

IMAGO/Acero

Hansi Flick will beim FC Barcelona weiterhin an Fermin Lopez festhalten

Der hoch verschuldete FC Barcelona muss Geld einnehmen – auch, um Neuverpflichtungen zu tätigen. Einen angeblichen Transfer-Kandidaten des FC Bayern will Hansi Flick allerdings offenbar nicht abgeben.

Der Barca-Trainer habe ein Transfer-Veto für Fermin Lopez beim katalanischen Verein hinterlegt. Das berichtet die spanische Zeitung "Sport". Diese hatte vor wenigen Tagen noch verkündet, dass der FC Barcelona bei Lopez offen für Angebote sei.

Stimmen die Berichte, sind sich Flick und Barca hier uneins. So schreibt "Sport": "Flick hat den Verein gebeten, sich keine Angebote für Lopez anzuhören, obwohl er weiß, dass Barca nichts gegen einen Verkauf einzuwenden hätte."

Zuletzt hatte es zahlreiche Gerüchte gegeben, die auch dem FC Bayern Interesse an Lopez nachgesagt hatten. Dies vermeldeten unter anderem spanische Medien sowie der britische Transfer-Experte Ben Jacobs. "Bild" berichtete jedoch, dass der Rekordmeister Lopez nicht verpflichten wolle.

Der 22-Jährige sitzt unter Flick zumeist auf der Bank. 2024/25 stand er lediglich in 19 Spielen in der Startelf, 27 Mal wurde er nur eingewechselt. In rund 2.000 Einsatz-Minuten erzielte der offensive Mittelfeldspieler acht Tore und legte zehn weitere auf. Laut dem Bericht sei Flick nichtsdestotrotz "sehr zufrieden" mit dem Spieler.

Auch der Europameister und Olympiasieger von 2024 selbst wolle demnach bei den Katalanen bleiben. Sein Berater habe jüngst ein Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt, heißt es.

Lopez hatte seinen Vertrag beim FC Barcelona erst im Oktober 2024 bis zum Sommer 2029 verlängert.

FC Barcelona: Flick will auch Garcia halten

Neben Lopez habe Flick bei einem weiteren Spieler ein Transfer-Veto hinterlegt: Auch Ersatzspieler Eric Garcia solle dem FC Barcelona auf Wunsch des Trainers erhalten bleiben, heißt es.

Der vielseitig einsetzbare Defensivspieler kam in der abgelaufenen Saison ebenfalls auf nur knapp über 2.000 Einsatzminuten und saß bei 45 Einsätzen 26 Mal zunächst nur auf der Bank.

Garcias Vertrag läuft allerdings im Juni 2026 aus. Will Barca mit ihm noch Geld verdienen, muss er verkauft werden - oder sein Kontrakt verlängert.