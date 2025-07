Essen erwartet 1860 München zum Drittliga-Start

IMAGO/Ulrich Wagner

Kevin Volland will mit 1860 München um den Aufstieg mitspielen

Traditionsduell zum Start der 3. Liga: Rot-Weiss Essen erwartet zum Auftakt am 1. August 1860 München an der Hafenstraße. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Der Anstoß im Duell der Ex-Meister erfolgt um 19.00 Uhr.

1860 München hat sich über den Sommer namhaft verstärkt. Die Löwen verpflichteten Ex-Nationalspieler Kevin Volland und Florian Niederlechner und wollen im Aufstiegsrennen kräftig mitmischen.

Am ersten Spieltag gastiert Hansa Rostock zudem bei Erzgebirge Aue, Energie Cottbus trifft auf den 1. FC Saarbrücken und der VfL Osnabrück erwartet Alemannia Aachen. Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage gibt der DFB nächste Woche bekannt.