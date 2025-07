Vom VfB zum FC Bayern: So ist Nick Woltemades Deadline

IMAGO/Pressefoto Rudel/MichaelTreutner

VfB-Angreifer Nick Woltemade möchte zum FC Bayern wechseln

Während sich Nick Woltemade und der FC Bayern bereits über einen Transfer einig sind, gestaltet sich der Poker zwischen dem VfB Stuttgart und den Münchnern äußerst zäh. Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de bleibt Woltemade aber dennoch geduldig. Die Deadline für einen Wechsel des Stürmers ist noch lange nicht erreicht.

Nick Woltemade muss aktuell erst einmal durchpusten. Nach dem verlorenen EM-Finale mit der DFB-U21 gegen England (2:3 nach Verlängerung) am vergangenen Wochenende hat sich der Stürmer des VfB Stuttgart erst einmal für zwei Wochen in den Urlaub verabschiedet. Kraft tanken für die neuen Aufgaben ist angesagt.

Im Hintergrund beobachtet der 23-Jährige aber genau, wie es bei seinem gewünschten Wechsel zum FC Bayern weitergeht. Derzeit stockt der Poker um die Dienste des Angreifers nämlich. Wie RTL/ntv und sport.de erfahren haben, wurden noch keine Verhandlungen aufgenommen.

Kein Wunder: VfB-Boss Alexander Wehrle machte in der jüngeren Vergangenheit wiederholt deutlich, dass es schon eines unmoralischen Angebotes bedarf, damit die Stuttgarter überhaupt über einen Verkauf ihres Top-Stürmers nachdenken.

Nach unseren Informationen erwartet die Woltemade-Seite aber, dass der FC Bayern bald erstmals mit einer expliziten Offerte an den VfB herantritt. Die Hoffnungen sind groß, dass das Angebot dann der Startschuss für konkrete Verhandlungen sein wird.

FC Bayern erwartet intensiver Poker um Woltemade

Klar ist aber auch, dass sich eine Einigung zwischen den beiden Partien ziehen wird. Zu weit sind die Vorstellungen aktuell darüber auseinander, welchen Wert Woltemade besitzt. Der VfB hat dabei alle Fäden in der Hand, die Transferrechte liegen komplett bei den Schwaben. Am Ende müssen Wehrle und der Aufsichtsrat des VfB entscheiden, bei welcher Summe man schwach werden könnte. Denn es winkt ein Rekordtransfer.

Bislang ist das Benjamin Pavard, für den der FC Bayern im Sommer 2019 35 Millionen Euro zahlte. Bei Woltemade stehen Summen von 50 bis mehr als 80 Millionen Euro im Raum.

Woltemade wartet derweil ab, wie sich der Poker entwickelt. Stand jetzt wird er nach seinem Urlaub beim VfB ins Training einsteigen, das haben RTL/ntv und sport.de erfahren.

An seinem Wechsel-Wunsch ändert die vorerst geplante Rückkehr zum VfB-Tross jedoch nichts. Nach unseren Informationen hat sich der 23-Jährige keine vorzeitige Deadline gesetzt, zu der er möglicherweise doch bleiben könnte.

Heißt: Bis zum letzten Transfertag, am 1. September, zeigt sich Woltemade geduldig in der Hoffnung, dass eine Einigung zwischen VfB und dem FC Bayern erzielt und der angestrebte Wechsel noch in dieser Transfer-Periode vollzogen wird.

Woltemades Vertrag bei den Stuttgartern ist noch bis Sommer 2028 datiert.