CR7, DFB, Slot und Co.: Emotionale Reaktionen zu Jotas Tod

Diogo Jota ist bei einem Autounfall verstorben

Die Fußballwelt trauert um den verstorbenen portugiesischen Profi Diogo Jota vom FC Liverpool. Vereine, Weggefährten, Verbände und Fußball-Größen reagierten geschockt und bekundeten ihr Beileid.

So trauert die Fußball-Welt um Diogo Jota:

FC Liverpool: "Der Liverpool Football Club ist erschüttert über den tragischen Tod von Diogo Jota. Der Verein wurde darüber informiert, dass der 28-Jährige infolge eines Verkehrsunfalls in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder André verstorben ist. Der FC Liverpool wird zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben und bittet darum, die Privatsphäre von Diogos und Andres Familie, Freunden, Mannschaftskameraden und Vereinsmitarbeitern zu respektieren, während sie versuchen, mit diesem unvorstellbaren Verlust fertig zu werden. Wir werden ihnen weiterhin unsere volle Unterstützung zukommen lassen."

Arne Slot: Was soll ich sagen? Was kann irgendjemand in einer Zeit wie dieser sagen, in der der Schock und der Schmerz so unglaublich hart sind? Ich wünschte, ich hätte die Worte, aber ich weiß, dass ich sie nicht habe.

Ich habe nur Gefühle, von denen ich weiß, dass so viele Menschen über eine Person und einen Spieler, den wir sehr geliebt haben, und über eine Familie, die uns so viel bedeutet, teilen werden.

Meine ersten Gedanken sind nicht die eines Fußballmanagers. Sie sind von einem Vater, einem Sohn, einem Bruder und einem Onkel und gehören zur Familie von Diogo und Andre Silva, die einen so unvorstellbaren Verlust erlitten haben.

Wolverhampton Wanderers: "Wir sind zutiefst betroffen. Diogo wurde von unseren Fans verehrt, von seinen Teamkollegen geliebt und von allen, die während seiner Zeit bei den Wolves mit ihm zusammengearbeitet haben, hochgeschätzt. Die Erinnerungen, die er geschaffen hat, werden wir nie vergessen."

Portugiesischer Verband: "Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva heute Morgen in Spanien."

FC Porto: "Mit Schock und tiefer Trauer sprechen wir der Familie und den Freunden von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva, der ebenfalls unser Jugendspieler war, unser tiefes Beileid aus. Ruht in Frieden."

DFB: "Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva erfahren. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen, dem FC Liverpool und dem portugiesischen Fußballverband. Os nossos sentimentos."

Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva erfahren. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen, dem FC Liverpool und dem portugiesischen Fußballverband. Os nossos sentimentos. 🕊️🖤



Cristiano Ronaldo: "Das ergibt keinen Sinn. Gerade noch waren wir zusammen in der Nationalmannschaft, und jetzt hast du geheiratet. Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern spreche ich mein herzliches Beileid aus und wünsche euch alle Kraft der Welt. Ich weiß, du wirst immer bei ihnen sein. Ruhet in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen."

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir…

Pepe: "Mit großer Traurigkeit habe ich die Nachricht vom Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André erhalten. Ein vorzeitiger, schmerzlicher Verlust, der uns alle ärmer macht - als Kollegen, als Freunde und als Fußballliebhaber."

Jürgen Klopp: "Dies ist ein Moment, in dem ich mit mir ringe! Es muss einen größeren Zweck geben! Ich kann es aber nicht sehen! Es bricht mir das Herz, vom Tod von Diogo und seinem Bruder André zu hören. Diogo war nicht nur ein fantastischer Spieler, sondern auch ein großartiger Freund, ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann und Vater! Wir werden euch so sehr vermissen!"

Jamie Carragher: "Ich bin am Boden zerstört über die traurige Nachricht von Diogo Jota. Die Gedanken sind bei seiner Frau Rute und ihren drei Kindern."

VfL Wolfsburg: "Unser herzliches Beileid gilt Diogo Jotas Familie, Freunden und allen Mitarbeitern des FC Liverpool. Wir wissen, wie tief ein solcher Verlust schmerzt [Junior Malanda verstarb 2015 als Spieler des VfL Wolfsburg, Anm.d.Red.] - unsere Gedanken sind bei euch."

Manchester City: "Alle bei Manchester City sind schockiert und traurig über die niederschmetternde Nachricht vom Tod von Diogo Jota. Wir sprechen seiner Familie, seinen Freunden und dem gesamten Liverpool Football Club in dieser schweren Zeit unser herzlichstes Beileid aus. Ruhe in Frieden, Diogo."

Englischer Verband: "Wir sind angesichts der Nachrichten über Diogo Jotas Tod am Boden zerstört. Der Fußball hat einen wahren Champion verloren, der für immer fehlen wird."

Portugals Regierungschef Luís Montenegro: "Die Nachricht vom Tod Diogo Jotas, einem Sportler, der Portugal große Ehre erwiesen hat, und seines Bruders ist unerwartet und tragisch. Seiner Familie spreche ich mein aufrichtiges Beileid aus. Es ist ein trauriger Tag für den Fußball und den nationalen und internationalen Sport."

FIFA-Präsident Gianni Infantino: "Im Alter von nur 28 Jahren hatte Diogo Jota eine fantastische Karriere hinter sich und noch viele großartige Jahre vor sich, während sein Bruder André beim FC Penafiel erfolgreich war - beide werden von allen, die sie kannten, und der weltweiten Fußballgemeinschaft schmerzlich vermisst werden."