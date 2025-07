FC Bayern verkündet Millionen-Deal

IMAGO/Marco Bader

Frische Millionen für den FC Bayern

Auf dem Transfermarkt tut sich der FC Bayern derzeit schwer. Einen neuen Sponsoren-Deal hat der deutsche Rekordmeister nun aber an Land gezogen.

Wie die Münchner mitteilten, wird der Sportwettenanbieter Betano neuer Partner. Die Kooperation sei auf mehrere Jahre ausgerichtet, hieß es in dem Statement.

Betano gehört zur Unternehmensgruppe Kaizen Gaming und agierte bei der EM 2024 in Deutschland auch als UEFA-Sponsor.

Wie viel Geld genau nun an den FC Bayern fließt, ist unklar. Betano hat allerdings den Status "Platin Partner" inne. Diese Unternehmen sollen ab fünf Millionen Euro aufwärts pro Jahr zahlen.

"Wir freuen uns sehr, in Betano einen neuen Partner für den FC Bayern gewonnen zu haben. Betano gehört weltweit zu den Marktführern in seiner Branche, ist hoch innovativ und gibt sich mit dem Erreichten nicht zufrieden - Attribute, die auch wir für uns in Anspruch nehmen", sagte Finanzvorstand Michael Diederich. "Mit Betano haben wir einen weiteren Partner an unserer Seite, mit dem wir unsere gemeinsamen Wachstumsziele erreichen und unsere Innovationskraft vorantreiben können."

Unternehmens-Bosse feiern Deal mit dem FC Bayern

Betano-CEO George Daskalakis erklärte: "Heute beginnt ein spannendes neues Kapitel für Kaizen Gaming und Betano. Als wir unser Unternehmen gründeten, konnten wir nur davon träumen, mit einem der berühmtesten Fußballvereine der Welt zusammenzuarbeiten. Der FC Bayern steht an der Spitze des internationalen Fußballs – und diese Partnerschaft zeigt, was wir als Unternehmen seither erreicht haben. Betano gehört heute weltweit zu den Top-Online-Gaming- und Wettmarken."

"Deutschland war schon immer einer unserer wichtigsten Märkte – es war der zweite Markt, auf dem Betano gestartet ist. Nun verkünden wir unsere größte Partnerschaft in diesem Land und verstärken unser Engagement, innovative, sichere und verantwortungsvolle Spielerlebnisse für deutsche Fans zu schaffen", sagte COO Julio Iglesias. "Natürlich reicht der Einfluss des FC Bayern weit über Deutschland hinaus – mit Millionen Fans auf der ganzen Welt. Während Betano seine internationale Präsenz weiter ausbaut, erweitert diese Partnerschaft unsere Möglichkeiten, mit Menschen weltweit in Kontakt zu treten."