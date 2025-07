So emotional reagiert Finkgräfe auf seinen FC-Abschied

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Max Finkgräfe zieht es vom 1. FC Köln zu RB Leipzig

Max Finkgräfe ist innerhalb der Fußball-Bundesliga vom 1. FC Köln zu RB Leipzig weitergezogen. Nach seinem Wechsel richtete der Linksverteidiger einige emotionale Worte an die Effzeh-Fans.

"Liebe FC-Familie, mir fällt es im Moment schwer, meine Gefühle so in Worte zu fassen, dass man sie als Außenstehender ansatzweise versteht", schrieb Max Finkgräfe zu seinem Abschied vom 1. FC Köln in einem Beitrag bei Instagram.

"Nach vier Jahren in Köln ist es für mich an der Zeit, sportlich einen neuen Weg einzuschlagen und diesen tollen Verein zu verlassen", erklärte der 21-Jährige seinen jüngsten Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga zu RB Leipzig.

Er sei in der Jugend "viel rumgekommen, habe schon bei vielen 'großen Vereinen' gespielt, bin jedoch nie so angekommen wie hier in Köln. Als kleiner Junge habe ich davon geträumt, eines Tages Fußballprofi zu werden und das habe ich hier, mit eurer Hilfe geschafft!", richtete Finkgräfe emotionale Worte an die Effzeh-Fans.

1. FC Köln kassiert offenbar rund vier Millionen Euro für Max Finkgräfe

"Diese Stadt, dieser Verein ist besonders! Ein Grund dafür seid ihr, die Fans, die alles für den FC geben – egal in welcher Lage sich der Verein auch befinden mag: ihr seid da! Vor allem aber sind es auch die ganzen Menschen, die tagtäglich am Geißbockheim arbeiten und diesen Verein leben. Diesen Menschen habe ich so viel zu verdanken!", führte der Linksverteidiger aus.

Finkgräfe bedankte sich zudem bei seinen Mannschaftskollegen, dem Staff des 1. FC Köln sowie seinem persönlichen Umfeld.

Der Abwehrmann unterschrieb bei RB Leipzig einen langfristigen Vertrag bis 2030. Der 1. FC Köln kassiert Gerüchten zufolge rund vier Millionen Euro an Ablöse. Routinier Leart Paqarada agierte in der Vorsaison in der 2. Bundesliga als Stammkraft auf der linken Abwehrseite der Rheinländer.