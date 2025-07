"Mir bricht das Herz": Klopp trauert um Ex-Spieler Jota

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Jürgen Klopp holte Diogo Jota einst nach Liverpool

Die Fußball-Welt trauert um Diogo Jota. Der Portugiese starb am Donnerstag infolge eines Verkehrsunfalls. Sein ehemaliger Trainer Jürgen Klopp meldet sich mit einem emotionalen Statement zu Wort und kondoliert.

Der plötzliche Tod von Profifußballer Diogo Jota hat am Donnerstag weltweite Bestürzung ausgelöst.

Der 28-Jährige starb bei einem Verkehrsunfall in Nordspanien, wie die Polizei bestätigte. Auch sein 25 Jahre alter Bruder André Silva saß im Wagen und kam ums Leben.

Aus aller Welt gab es unzählige Mitleidsbekundungen um den Star der portugiesischen Nationalmannschaft und Stürmer des FC Liverpool.

In diese reihte sich auch sein früherer Trainer Jürgen Klopp ein. Er hatte den Angreifer 2020 ins Team geholt.

"Dies ist ein Moment, in dem ich mit mir ringe! Es muss einen größeren Zweck geben! Aber ich kann es nicht sehen! Es bricht mir das Herz, vom Tod von Diogo und seinem Bruder André zu hören", schrieb der langjährige Reds-Teammanager auf Social Media.

Klopp nimmt Abschied von einem "großartigen Freund"

Jota sei nicht nur ein "fantastischer Spieler, sondern auch ein großartiger Freund, ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann und Vater!" gewesen, erklärte Klopp. "Wir werden euch so sehr vermissen!"

"All meine Gebete, Gedanken und Kraft an Rute, die Kinder, die Familie, die Freunde und alle, die sie liebten! Ruhe in Frieden", beendete der 58-Jährige seinen emotionalen Post.

Für die Reds erzielte Jota 65 Tore in 182 Spielen. In der abgelaufenen Saison wurde er englischer Meister mit dem Team. 2022 holte er gemeinsam mit Klopp den FA-Cup.

Auch der FC Liverpool reagierte mit Bestürzung: Man sei "erschüttert" über den tragischen Tod des Spielers, hieß es in einem Statement. Zum jetzigen Zeitpunkt wolle man "keinen weiteren Kommentar" abgeben. Der Klub bat darum, "die Privatsphäre von Diogos und Andres Familie, Freunden, Mannschaftskameraden und Vereinsmitarbeitern zu respektieren." Man werde ihnen die "volle Unterstützung" zukommen lassen.

Jota hinterlässt seine Frau Rute Cardoso und drei gemeinsame Kinder. Erst vor wenigen Tagen hatte Jota geheiratet.