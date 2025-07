Verwirrung um BVB-Transfer von Coulibaly

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Soumaïla Coulibaly konnte sich beim BVB nicht durchsetzen

Konfusion um Soumaïla Coulibaly! Dass der Innenverteidiger Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen wird, deutete sich bereits länger an. Die Umstände seines möglichen Abschieds sorgen nun aber für Verwirrung.

Soumaïla Coulibaly wird den BVB aller Voraussicht nach verlassen. Der 21-Jährige, der lediglich zwei Einsätze für die Profis vorweisen kann, steht nach Information von Transferexperte Fabrizio Romano kurz vor einem Wechsel zu Racing Strasbourg.

Demnach überweisen die Franzosen rund 7,5 Millionen Euro (plus 1 Million Bonus) an die Schwarz-Gelben, die dadurch ein saftiges Transferplus verbuchen können. Im Sommer 2021 kam der Abwehrspieler ablösefrei aus der U19 von Paris Saint-Germain nach Dortmund.

Chelsea geht bei BVB-Verteidiger Coulibaly wohl leer aus

Beim Wechsel nach Strasbourg soll es sich zudem um einen Deal zwischen den Franzosen und dem BVB handeln. Dies sorgt durchaus für Verwirrung, da "Sky Sports" nur wenige Stunden zuvor vermeldete, dass der FC Chelsea mit den Dortmundern über einen Wechsel des Innenverteidigers spreche.

Demnach hätten die "Blues" Coulibaly gerne verpflichtet und ihn im Anschluss direkt an Strasbourg verleihen wollen. Die Engländer, die mit dem BVB derzeit auch über einen Transfer von Youngster Jamie Gittens verhandeln, gehen in der "Personalie Coulibaly" aber wohl leer aus.

Schon in der vergangenen Saison spielte der französische U-Nationalspieler in seiner Heimat. Während seiner Leihe bei Stade Brest kam er zu wettbewerbsübergreifend 16 Einsätzen und konnte dabei unter anderem Erfahrung in der Champions League sammeln. In der vorherigen Spielzeit stand er zudem in 24 Partien für den belgischen Verein Royal Antwerpen auf dem Platz.

Sein Vertrag in Dortmund läuft im kommenden Sommer aus. Derzeit gehört Coulibaly zum Klub-WM-Kader des Vereins. Beim Turnier in den USA kam er bisher aber nicht zum Einsatz.