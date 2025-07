Überraschung! Ex-BVB-Keeper im Visier des FC Bayern

SebastianxKonopka

Henrik Bonmann zu seiner Zeit beim BVB

Über Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund, den TSV 1860 München, die Würzburger Kickers, und den österreichischen Klub Wolfsberger AC landete Hendrik Bonmann im Sommer 2024 beim bulgarischen Klub Ludogorets Razgrad, mit dem er 2024/25 das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann und dabei wettbewerbsübergreifend immerhin 27 Mal zwischen den Pfosten stand. Ein überraschendes Gerücht bringt den 31-Jährigen nun mit einer Rückkehr nach Deutschland ins Gespräch: Der FC Bayern soll die Fühler ausgestreckt haben.

Ex-BVB-Keeper Hendrik Bonmann soll es ins Visier des FC Bayern geschafft haben. Das berichtet "Bild"-Fußballchef Christian Falk. Demnach zieht man eine Verpflichtung des gebürtigen Esseners in Betracht, sollte Ersatz-Torwart Daniel Peretz München den Rücken kehren. Zuletzt wurde darüber spekuliert, der Israeli könne sich der PSV Eindhoven anschließen.

Demnach soll der deutsche Rekordmeister sogar schon eine Offerte für Bonmann abgegeben haben, der Austausch zwischen den Klubs aber noch anhalten.

Beim BVB nur in der zweiten Mannschaft aktiv gewesen

Das vermeintliche Interesse des FC Bayern taucht durchaus überraschend auf: Bonmann sammelte 2022/23 beim Wolfsberger AC erstmals überhaupt Erfahrung in der ersten Liga eines Landes, mit Razgrad war er in der vergangenen Spielzeit erstmals auf europäischer Ebene in der Europa League aktiv.

Zu seiner Zeit beim BVB stand Bonmann zwar häufiger im Profikader, auf sein Debüt für die erste Mannschaft der Borussen wartete er aber vergeblich. Für den BVB II war Bonmann 67 Mal aktiv, dabei hielt er seinen Kasten 26 Mal sauber.

In München wären die Chancen auf Profi-Einsätze ebenfalls nicht besonders gut: Manuel Neuer ist weiterhin gesetzt, Jonas Urbig soll im Schatten des Routiniers aufgebaut werden und Spielzeit bekommen. Dahinter lauert Daniel Peretz auf seine Chance, dessen Platz Bonmann angeblich einnehmen könnte, sollte es zum Abschied kommen.