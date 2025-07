Italien erwischt Start nach Maß

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Italien ist mit einem Sieg in die EM gestartet

Arianna Caruso vom deutschen Meister FC Bayern hat Italien vor einem Fehlstart bei der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz bewahrt.

Im Stade de Tourbillon in Sion gelang den zweimaligen Vize-Europameisterinnen am Donnerstagabend trotz eines dürftigen Auftritts ein 1:0 (1:0) gegen Belgien. Caruso erzielte in der 44. Minute den entscheidenden Treffer.

Damit ist Italien ein wichtiger Sieg in Gruppe B gelungen. Hinter Weltmeister und EM-Favorit Spanien dürfte sich das Team von Andrea Soncin mit Belgien und Portugal um das zweite Ticket für die K.o.-Runde duellieren. Schon im zweiten Spiel (Montag, 21:00 Uhr/ZDF) kann mit einem Sieg über Portugal der Viertelfinaleinzug gesichert werden.

Bei der EM vor vier Jahren in England war Italien ebenfalls in der Gruppenphase auf Belgien getroffen, verlor damals aber 0:1 und schied aus. Auch in Sion taten sich die Favoritinnen vor allem in der weitgehend ereignislosen ersten Hälfte schwer.

Caruso durchbrach die leichte Überlegenheit Belgiens mit einem platzierten Schuss ins linke obere Eck.