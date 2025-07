DFB-Frauen müssen "höllisch aufpassen"

IMAGO/Jan Huebner/SID

Gwinn und Co. sind bereit für den EM-Start

Mit einer Mischung aus viel Zuversicht und großem Respekt vor Topstar Ewa Pajor gehen die deutschen Fußballerinnen in ihren EM-Auftakt gegen Polen.

"Wir werden keine Mannschaft unterschätzen bei einem EM-Turnier, wir wissen, dass wir höllisch aufpassen müssen auf die individuelle Qualität", sagte Bundestrainer Christian Wück vor dem ersten Gruppenspiel am Freitag (21:00 Uhr/ARD und DAZN) in St. Gallen.

Vize-Kapitänin Janina Minge vom VfL Wolfsburg warnte, Polens Torjägerin Pajor sei eine "extrem eklige Gegenspielerin", deren Tiefenläufe unterbunden werden müssten. "Ich bin mir sicher, dass wir es gut in den Griff kriegen", betonte die Innenverteidigerin.

Die Titeljagd beginnen kann der Rekordeuropameister frei von Personalsorgen. "Wir haben die volle Auswahl", sagte Wück, denn bis auf kleine muskuläre Probleme sei die Vorbereitung reibungslos verlaufen.

Der 52-Jährige schöpft aus den vergangenen Tagen viel Optimismus. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl", erklärte Wück, denn: "Wir haben nicht nur eine gute Stimmung, sondern wir haben auch sehr gute Trainingsleistungen."

Rückblickend sei das 4:0 gegen die Niederlande Ende Mai in der Nations League eine Art Initialzündung gewesen. "Man hat gemerkt, dass in diesem Spiel irgendwas passiert ist. Man kann es gar nicht richtig greifen, aber es ist etwas passiert in der Mannschaftsstruktur, auch in der Überzeugung innerhalb des Teams", erklärte der Bundestrainer.

Auf der Jagd nach dem neunten EM-Triumph stehen anschließend die Gruppenspiele gegen Dänemark am Dienstag und gegen Schweden (12. Juli) auf dem Programm.