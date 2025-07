Medien: Laimer im Visier "internationaler Klubs"

IMAGO/Andrey Heuler/M.i.S.

Konrad Laimer vom FC Bayern hat angeblich das Interesse der Konkurrenz geweckt

Bei der laufenden Klub-Weltmeisterschaft in den USA hat Konrad Laimer vom FC Bayern bislang unter Beweis gestellt, dass auf der rechten Abwehrseite des deutschen Fußball-Rekordmeisters durchaus eine Referenz sein kann. Ein Umstand, der der internationalen Konkurrenz nicht entgangen sein soll.

Wie die "tz" erfahren haben will, haben nicht näher genannte "internationale Klubs" ein Auge auf Konrad Laimer vom FC Bayern geworfen.

Mit offenen Armen und Ohren wird man sich etwaige Offerten an der Säbener Straße aber wohl nicht anhören. Im Gegenteil: Dem Bericht zufolge soll man in München sogar intern darüber nachdenken, den bis 2027 datierten Vertrag des Österreichers vorzeitig zu verlängern.

Besonders begrüßen soll man vor allem, dass sich Laimer als perfekter Teamspieler gibt und das Rampenlicht auch gerne anderen überlässt.

Laimer wechselte im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig zum FC Bayern, wo er, auch ohne unangefochtene Stammkraft zu sein, bereits auf 88 (4 Tore/7 Vorlagen) Pflichtspiele kommt.

Laimers Vertrag beim FC Bayern endet 2027, aber ...

Kein Wunder, dass es auch von offizieller Seite zuletzt reichlich Lob hagelte.

"Wir sind mit ihm sehr zufrieden. Konny spielt eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft, ist universell einsetzbar. Mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, tut er der Mannschaft gut. Er ist extrem aktiv in jedem Spiel, gewinnt viele Bälle. Konny hat sich fußballerisch noch einmal weiterentwickelt, nimmt in vielen Spielen eine wichtige Rolle ein. Sein Ansehen in der Mannschaft ist sehr hoch. Er ist ein Typ, der im Training immer alles gibt", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund Anfang Mai gegenüber dem österreichischen Portal "90minuten" über den variabel einsetzbaren Rechtsverteidiger.

Damals ließ Freund auch durchblicken, dass man womöglich länger zusammenarbeiten möchte: "Sein Vertrag endet 2027, aber die Planung ist langfristig ausgerichtet."