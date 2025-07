Offiziell! BVB bestätigt Einigung im Gittens-Poker

IMAGO/Madeleine Fantini

Jamie Gittens wird den BVB in Richtung FC Chelsea verlassen

Dass Jamie Gittens Borussia Dortmund den Rücken kehren und sich dem FC Chelsea anschließen wird, ist ein offenes Geheimnis, das der BVB nun offiziell bestätigt hat. Zwar seien "die vertraglichen Details" noch abzuwickeln, auf einen Wechsel habe man sich aber geeinigt, teilten die Schwarzgelben am Donnerstagabend mit.

"Jamie Gittens' Karriere steht beispielhaft für die Entwicklung von Toptalenten beim BVB. Wir haben Jamie sehr früh entdeckt, ihn quasi zum Nulltarif verpflichtet, kontinuierlich in unserem Nachwuchsleistungszentrum entwickelt und ihm auch auf allerhöchstem Niveau bei den Profis Spielzeit geboten. Jamie hat das in ihn gesetzte Vertrauen mit Engagement, Leistung und Toren zurückgezahlt. Sein Transfer zurück in die englische Heimat wäre für uns ausgesprochen werthaltig. Wir wünschen Jamie für seine sportliche Zukunft nur das Allerbeste", wird BVB-Geschäftsführer Lars Ricken in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Gittens wechselte 2020 aus der Jugend von Manchester City in die Reihen des Ruhrgebietsklubs. Dort legte er einen beständigen Aufstieg hin und absolvierte insgesamt 107 Profispiele für die Dortmunder. Dabei gelangen dem Offensivakteur 17 Tore und 14 Vorlagen.

BVB-Boss gesteht: "Die Gespräche mit Chelsea waren herausfordernd"

Obwohl die Tendenz beim 20-Jährigen seit Monaten eher bergab ging, kamen schon im Winter Gerüchte um ein Engagement in seiner Geburtsstadt London beim FC Chelsea auf. Damals konnte man sich noch nicht einigen, dies ist nun allerdings erfolgt.

"Die Gespräche mit Chelsea waren herausfordernd, aber letztlich sind wir froh, dass wir unsere wirtschaftlichen Vorstellungen aller Wahrscheinlichkeit nach verwirklichen können und dann Planungssicherheit haben", gab BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zu und ergänzt: "Jamie ist ein hervorragender Spieler, der uns viel Freude bereitet hat. Er möchte nun bei Chelsea den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen, und dafür wünschen wir ihm alles erdenklich Gute und viel Erfolg."

Medienberichten zufolge kassiert der BVB satte 65 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für Gittens. Ein Teil davon dürfte schon bald in neues Personal investiert werden.

Auch der FC Bayern galt als Interessent, Gittens soll sich aber schnell für einen Wechsel zu den Blues entschieden haben.