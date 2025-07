Ribery nennt Unterschied zwischen FC Bayern und PSG

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Franck Ribéry blickt auf "seinen" FC Bayern

Der FC Bayern fordert im Viertelfinale der Klub-WM in den USA den Champions-League-Sieger heraus. Vereinsikone Franck Ribéry sieht noch einen kleinen, aber feinen, Unterschied zwischen dem Fußball-Bundesligist und Paris Saint-Germain.

Der FC Bayern steht bei der Klub-WM in den USA vor einer großen Herausforderung. Im Viertelfinale wartet niemand Geringeres als Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (Samstag, 18 Uhr MEZ im sport.de-Liveticker) auf die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany.

"Der FC Bayern befindet sich auf demselben Niveau wie Paris, doch es gibt einen kleinen Unterschied", blickte Franck Ribéry gegenüber "Bild" auf den Kracher voraus und konkretisierte: "Paris war in dieser Saison die beste Mannschaft und hat im entscheidenden Moment geliefert."

Die Bayern-Ikone hob in diesem Zusammenhang vor allem den PSG-Coach hervor. "Luis Enrique hat diese Gruppe in eine echte Einheit verwandelt, in der jeder für den anderen arbeitet", lobte Ribéry.

Ribery: PSG konstanter als der FC Bayern

Der FC Bayern verfüge "natürlich über herausragende Einzelspieler und kann an einem guten Tag jeden Gegner schlagen. PSG zeigt lediglich etwas mehr Konstanz in seinen Leistungen, dort kämpft wirklich jeder füreinander. Genau diesen Teamgeist muss Bayern in jedem Spiel abrufen", meinte der 42-Jährige.

Ribery glaubt an den Fußball-Bundesligisten. "Kompany leistet hervorragende Arbeit, und Bayern hat großartige Spieler – sie müssen nur den Anspruch haben, von der ersten bis zur letzten Minute jedes Spiels dieses exzellente Niveau zu halten, und sie sind absolut dazu fähig. Fußball verläuft in Zyklen: Bayern arbeitet sehr gut und steht meiner Meinung nach Paris Saint-Germain in nichts nach", so der Ex-Linksaußen.

PSG verfüge "über hochklassige Individualisten wie Dembélé und Vitinha, während auch Bayern mit Kane, Musiala und Neuer exzellent besetzt ist", zog Ribery einen Vergleich zwischen beiden Mannschaften.