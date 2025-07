Medien: BVB sucht neuen Trainer

IMAGO/Scott W. Coleman

Bekommt Verstärkung im Trainer-Team des BVB: Niko Kovac

Chefcoach Niko Kovac sitzt bei Borussia Dortmund fest im Sattel. Dennoch befindet sich der BVB aktuell auf Trainersuche.

Das Ziel: einen Nachfolger für Fitnesscoach Shad Forsythe zu finden. Der 52 Jahre alte US-Amerikaner, der beim BVB den Titel "Head of Performance" inne hatte, absolvierte bei der Klub-WM in den USA seine letzte Dienstreise in Schwarz und Gelb.

Informationen von "Bild" von Mitte Juni, Forsythe habe seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und beim 0:0 im ersten Gruppenspiel gegen Fluminense quasi sein Abschiedsspiel absolviert, bestätigen nun die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten".

Demnach soll die Suche nach einem Nachfolger bereits auf Hochtouren laufen und Niko Kovac darin eingebunden sein. Es gebe bereits mehrere Kandidaten für den offenen Posten, heißt es. Zeitnah soll es demnach erste Gespräche geben.

In den USA übernehmen derzeit Marcelo Martins und Florian Wangler die Aufgaben von Forsythe. Auch Wangler, der bereits seit 2008 für die Dortmunder tätig ist, wird den BVB nach der Klub-WM allerdings verlassen.

Weitere Personalwechsel beim BVB

Im Staff gibt es zudem weitere Personalwechsel: Bereits bekannt war, dass Ernährungsberater Melf Carstensen nicht mehr für den BVB und stattdessen nun für den FC Bayern tätig ist.

Mit Sportvorstand Max Eberl arbeitete der Ökotrophologe bereits bei Borussia Mönchengladbach zusammen, wo er zunächst für die U23-Mannschaft zuständig war und dann im Nachwuchsleistungszentrum angedockt war.

2016 rückte Carstensen dann zu den Gladbacher Profis auf, ehe er 2021 gemeinsam mit Marco Rose zum BVB wechselte. Dort fungierte er zuletzt als "Head of Nutrition".

Die "RN" vermelden darüber hinaus, dass Kovac mit dem Sportwissenschaftler Noah Tegatz vom VfL Wolfsburg einen früheren Vertrauten in sein Trainerteam holt. Er war bei den Niedersachsen im Bereich Daten-Analyse angestellt und wird diese Funktion auch beim BVB ausüben.

Über Tegatz' Wechsel nach Dortmund hatte vor einigen Wochen bereits der "kicker" berichtet. Inzwischen sollen alle Verträge unterschrieben sein.