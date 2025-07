Paukenschlag um Bayern-Flirt Williams

IMAGO/Mikolaj Barbanell / SOPA Images

Nico Williams hat langfristig bei Athletic Bilbao verlängert

Paukenschlag um Nico Williams: Der vom FC Bayern und vom FC Barcelona umworbene Angreifer hat seinen Vertrag bei Athletic Bilbao überraschend verlängert.

Wie Athletic Bilbao am Freitag bekanntgab, hat Nico Williams ein neues Arbeitspapier unterschrieben. Der neue Vertrag des Shootingstars ist nun bis 2035 (!) datiert.

"Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wiegt für mich das Herz am meisten. Ich bin da, wo ich sein will, bei meinen Leuten, das ist mein Zuhause", erklärte Williams in einer Pressemitteilung.

Im Zuge der XXL-Verlängerung wurde außerdem die Ausstiegsklausel des 22 Jahre alten Linksaußen um 50 Prozent erhöht, wie Athletic bekanntgab. Im alten Vertrag soll die Klausel bei 60 Millionen Euro gelegen haben. Heißt: Ab dem Sommer 2026 wäre Williams wohl für 90 Millionen Euro zu haben.

In diesem Transferfenster wird der FC Bayern demnach leer ausgehen. Die Münchner waren stark an einer Verpflichtung des Spaniers interessiert. Williams soll einen Wechsel zum FC Barcelona aber ohnehin bevorzugt haben.

Dicke Luft zwischen Williams und dem FC Barcelona?

Allerdings hat es Medienberichten zufolge Zoff zwischen der Spielerseite und den Katalanen gegeben. Ursächlich dafür seien Forderungen gewesen, die die Williams-Berater in den vergangenen Tagen gestellt haben.

Der Flügelstürmer und seine Berater forderten angeblich eine schriftliche Garantie des spanischen Meisters für eine reibungslose Registrierung des Spielers. Ein Thema, bei dem Barca in der vergangenen Saison ein katastrophales Bild abgab.

Zur Erinnerung: Die spanische Profiliga und der nationalen Fußball-Verband RFEF verweigerten zu Jahresbeginn die Registrierung von Dani Olmo, weil Barca die finanziellen Vorgaben nicht erfüllen konnte.

Das Verhalten der Spielerseite löse bei den Barca-Bossen allerdings Unbehagen und Sorgen aus, schreibt die "Mundo Deportivo". Die Forderungen des Spielers seien direkt nach der mündlichen Einigung aufgekommen. Dies sei eine "komplette Überraschung" für den Verein gewesen, heißt es.

Offenbar war das Tischtuch so tief zerschnitten, dass es zu keiner Einigung mehr kam und sich Williams für eine Verlängerung bei Athletic Bilbao entschied.