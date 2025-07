OL-Star Mikautadze zur Eintracht? Details enthüllt

IMAGO/FEP

Georges Mikautadze von Olympique Lyon soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Innerhalb weniger Jahre hat sich Georges Mikautadze zu einem Angreifer gemausert, der von zahlreichen europäischen Fußball-Größen als echte Verstärkung angesehen wird. Dass es im Sommer zu einem Tapetenwechsel kommt, wird nach dem angekündigten Zwangsabstieg seines Arbeitgebers Olympique Lyon immer wahrscheinlicher, allerdings soll OL mögliche Interessenten durchaus üppig zur Kasse bitten.

Galatasaray, AS Roma, West Ham United, Nottingham Forest, Crystal Palace, der FC Sevilla, der FC Everton, Stade Rennes, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sollen dem türkischen Transfer-Experten Ekrem Konur zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Georges Mikautadze von Olympique Lyon zeigen.

Dass einer der Klubs den Torjäger verpflichtet, scheint bei Weitem nicht ausgeschlossen, da Lyon dringend enorme Einnahmen generieren muss.

Um den von der französischen Finanzbehörde DNCG zuletzt angeordneten Zwangsabstieg des ehemaligen Serienmeisters in die Ligue 2 doch noch zu verhindern, muss Lyon laut "L'Équipe" bis zum Berufungsverfahren am 10. Juli 100 Millionen Euro auf dem Konto verbucht haben, weitere 100 Millionen Euro werden zudem angeblich als Garantie für die anstehende Spielzeit gefordert, können jedoch zu einem späteren Zeitpunkt generiert werden.

Schnelles Handeln könnte Eintracht und Bayer in die Pole Position bringen

Durch die Verkäufe von Rayan Cherki (für etwa 36 Millionen Euro zu Manchester City), Said Benrahma (für etwa 12 Millionen Euro zum NEOM SC) sowie Amin Sarr (3,5 Millionen Euro zu Hellas Verona) und Johann Lepenent (2,5 Millionen Euro zum FC Nantes) hat man etwas mehr als die Hälfte eingenommen, die Zeit drängt jedoch.

Konur zufolge verlangt man daher für Mikautadze 25 bis 30 Millionen Euro, könnte aufgrund der nahenden Frist aber auch noch einmal die Forderung senken. Sollte ein Klub jedoch einen schnellen Vorstoß wagen, dürfte dies die Chance auf einen Deal deutlich steigern. Wie ernst die Eintracht und Leverkusen tatsächlich mitmischen, ist jedoch völlig offen.

Der in Lyon geborene Mikautadze, der für die Nationalmannschaft Georgiens spielt (37 Einsätze/20 Treffer), kam in der abgelaufenen Saison auf 17 Tore und elf Vorlagen in 47 Einsätzen und rund 2.200 Einsatzminuten.