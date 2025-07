1. FC Köln macht Nachwuchshoffnung zum Profi

IMAGO/Herbert Bucco/SID/IMAGO/Herbert Bucco

Emin Kujovic erhält beim 1. FC Köln seinen ersten Profivertrag

Der 1. FC Köln hat Nachwuchsspieler Emin Kujovic mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der Kontrakt läuft bis 2028. Der Fußball-Bundesligist plant nun, den 20-Jährigen für die anstehende Saison zu verleihen, damit dieser "regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau" sammeln kann, wie es in einer Vereinsmitteilung heißt.

Am Montag wird der Mittelfeldspieler, der 2020 von Fortuna Köln zum FC kam, zunächst in die Vorbereitung der Profis einsteigen. "Emin bringt die Voraussetzungen mit, um früher oder später im Bundesliga-Fußball anzukommen", sagte Lukas Berg, Technischer Direktor beim Aufsteiger, "gleichzeitig haben wir mit ihm klar besprochen, dass er dafür über regelmäßige Einsätze auf hohem Niveau den nächsten Schritt machen muss. Deshalb arbeiten wir gemeinsam mit Emin an einer Leihe in einem Umfeld, in dem er die Chance dazu haben wird."