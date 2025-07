Medien: Ex-Werder-Star mit Gladbach einig

IMAGO/Seskimphoto

Milot Rashica soll angeblich einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach anpeilen

In Reihen von Werder Bremen mauserte sich Milot Rashica zwischen 2018 und 2021 zu einem begehrten Offensivspieler, den es letztlich in die englische Premier League und schließlich in den türkischen Fußball zog. Nun soll der 29-Jährige vor einer Rückkehr in die Bundesliga stehen: Medienberichten zufolge zeigt Borussia Mönchengladbach Interesse.

Der Istanbuler Topklub Besiktas soll 2025/26 nicht mehr mit Milot Rashica planen und den Angreifer durch einen dynamischeren Spieler ersetzen wollen, der größere Torgefahr ausstrahlt. Das berichtet "Medya Siyah Beyaz".

Einen neuen Wunschklub hat der Nationalspieler des Kosovos (57 Einsätze/12 Tore) auch schon auserkoren: Borussia Mönchengladbach. Die Fohlenelf soll sich mit Rashica persönlich bereits auf einen Wechsel geeinigt haben, die Verhandlungen auf Vereinsebene sollen hingegen noch andauern.

Rashicas Kaderplatz am Bosporus soll dem Bericht zufolge Vaclav Cerny vom VfL Wolfsburg einnehmen. Der Tscheche wechselte 2023 zu den Niedersachsen, kam dort aber nie richtig zurecht und verbrachte die vergangene Spielzeit in Schottland beim Rangers FC aus Glasgow.

Cernys Vertrag in Wolfsburg endet erst 2027, in der Autostadt könnte man daher noch eine Ablöse aufrufen.

Bundesliga-Ausbeute dürfte Gladbach-Interesse anheizen

Wie hoch die aufgerufene Summe ausfällen wird, ist ebenso unklar, wie die Höhe der Ablöse, die Besiktas für Rashica fordert. Der Kontrakt des Rechtsfußes endet ebenfalls 2027, Besiktas selbst zahlte 2023 rund fünf Millionen Euro für Rashica an Norwich City, vermutlich wird sich die Forderung unterhalb dieser Summe bewegen.

Übrigens: In der Bundesliga weist Rashica bislang die deutlich beste Torausbeute seiner Karriere auf. In 87 Partien traf er 21 Mal (17 Vorlagen), im DFB-Pokal kommt der Flügelstürmer zudem auf sechs Tore (2 Vorlagen) in elf Einsätzen für Werder Bremen. Eine Ausbeute, die Gladbach sicher begrüßen würde.