BVB-Boss Watzke: "Da wird jetzt natürlich die Luft dünn"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat über die Klub-WM gesprochen

Borussia Dortmund hat es bei der Klub-WM bis ins Viertelfinale geschafft. Doch hier soll noch nicht Schluss sein. Nun hat sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de zum Endspurt im finanzträchtigen Turnier geäußert und den Wettbewerb auch mit der Champions League verglichen.

Wenn Borussia Dortmund am Samstagabend (22:00 Uhr im sport.de-Live-Ticker) im MetLife Stadium in New Jersey gegen Real Madrid antritt, dann geht es um nicht weniger als den Einzug ins Halbfinale der Klub-WM. Gelingt dieses Unterfangen würden danach im Halbfinale entweder der FC Bayern oder Paris Saint-Germain warten. Der Weg ins Endspiel ist also gepflastert mit Top-Gegnern, um diese Schwierigkeit weiß auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, wie er im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de betonte.

"Da wird jetzt natürlich auch die Luft dünn. Paris ist in einer bestechenden Form, die Bayern machen es hier sehr gut und Real Madrid ist immer titelhungrig", erklärte Watzke und fügte mit Blick auf die Partie gegen den spanischen Top-Klub an: "Natürlich ist Real Madrid der Favorit. Das ist ja auch logisch. Aber wir sind nicht chancenlos!"

Genau jene Chance möchte Watzke mit seinen Schwarz-Gelben nutzen. Das hat nicht nur monetäre Gründe, denn der Sieger erhält 40 Millionen Euro, sondern auch weitere: "Wenn du dieses Turnier gewinnst, ist das für die Ewigkeit. Das ist die erste Klub-Weltmeisterschaft. Es werden noch viele folgen, aber das ist die erste", erinnerte Watzke. "Heute weiß jeder, der sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, wer der erste Weltmeister bei der ersten regulären Weltmeisterschaft 1930 war."

Unabhängig von der Erinnerung an Uruguay und dem Traum vom Triumph beim großen Turnier in den USA bleibt der Hauptfokus des BVB aber auf der Königsklasse.

Watzke: BVB hat "Enormes geleistet" zuletzt

"Die Champions League ist DER Wettbewerb. Der steht eigentlich immer noch über allem", sagte Watzke, nicht ohne hinzuzusetzen: "Aber die Klub-WM wird alle vier Jahre auch immer größer werden."

Die Partie des BVB gegen Real und auch das Duell der Bayern gegen PSG (Samstag, 18:00 Uhr im sport.de-Live-Ticker) sind "die Halbfinalspiele der Champions League von 2024 – nur in umgekehrter Reihenfolge. Das tut uns natürlich gut. Auch die Kontinuität", erinnerte er.

Insgesamt sieht der Klub-Boss seine Dortmunder gerüstet. "Wir haben jetzt in der Bundesliga und Klub-WM in zwölf Spielen hintereinander kein Spiel verloren, zehnmal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Da hat die Mannschaft schon Enormes geleistet", lobte der 66-Jährige das Team von Niko Kovac.

Weitere Aussagen von Hans-Joachim Watzke:

… über Real Madrid und Präsident Pérez:

Ich kenne Florentino Pérez gut. Ich weiß, wie sehr er darauf giert, der erste Klub-Weltmeister zu werden. Das wird Real Madrid natürlich marketingmäßig in den nächsten zehn Jahre ausschlachten. Also da geht es richtig zur Sache!

… über die Stimmung bei der Klub-WM vor Ort:

Wir haben die Situation, dass die Leute außerhalb von Europa abgehen wie ein Zäpfchen, was das hier angeht. In Europa hat sich das noch nicht komplett herumgesprochen. Aber die Stimmung in Südamerika, die Stimmung, jetzt, wo Al Hilal weitergekommen ist, ist natürlich da im ganzen arabischen Raum. Da ist richtig Action und das ist toll.

… über die Stimmung in Deutschland zur Klub-WM:

In Deutschland haben wir wieder das „Katar-Syndrom“, wo die Stimmung bei den Spielen auch fantastisch war und in Deutschland immer alles ein bisschen kritischer gesehen wird. Aber die Klub-WM wird nicht aufzuhalten sein. Das wird jetzt alle vier Jahre – aber auch wirklich nur alle vier Jahre – sein.

… zum Modus/ der Austragung der Klub-WM im Vier-Jahres-Takt:

Ich würde für nichts anderes meine Stimme erheben, weil wir ansonsten eine zu große Belastung kriegen. Alle vier Jahre ist gut.

… zur Kritik aus Deutschland an der Klub-WM:

Wir sollten einfach mal über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht auch öfter mal ein bisschen lächeln. Das hilft immer. Das ist uns ein bisschen abhandengekommen. Wir sollten ein bisschen respektvoller den anderen Kontinenten und anderen Nationalverbänden gegenüber sein. Wenn sich auf der ganzen Welt Leute über ein Turnier freuen, dann sollten wir mal überlegen, ob wir uns da nicht vielleicht auch mal anschließen sollten.

… zur Belastung und dem Spielplan am Limit:

Auf gar keinen Fall mehr Turniere. Es darf nicht noch mehr geben!

… zur Hitze vor Ort:

Natürlich ist es nicht schön, in der Mittagszeit bei gut 30 Grad oder vielleicht auch 40 Grad zu spielen. Aber die Menschen wollen das weltweit sehen und da musst du den ein oder anderen Kompromiss machen.