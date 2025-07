Schweden siegt in deutscher EM-Gruppe

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Erfolg für die Schwedinnen gegen Dänemark

Der frühere Titelgewinner Schweden ist mit einem knappen Erfolg in die Fußball-Europameisterschaft der Frauen gestartet. Im Duell der letzten beiden deutschen Gegner in Gruppe C siegte das Team von Trainer Peter Gerhardsson gegen Dänemark mit 1:0 (0:0). Filippa Angeldahl traf in der 55. Minute in Genf nach einem Doppelpass ins lange Eck, die Vorlage kam von Kosovare Asllani in ihrem 200. Länderspiel.

Schweden ist am 12. Juli in Zürich letzter Vorrundengegner der Deutschen, die am Freitagabend (21.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen Polen ins Turnier starten. Die Däninnen um Torjägerin Pernille Harder vom deutschen Meister Bayern München stellen sich Giulia Gwinn und Co. bereits am Dienstag kommender Woche in Basel entgegen.

Nach einer ereignisarmen ersten Spielhälfte münzten die Schwedinnen ihre leichte Überlegenheit nach der Pause in die Führung um - und drängten anschließend auf die Entscheidung. So kratzte die dänische Verteidigerin Frederikke Thögersen einen Schuss von Stina Blackstenius gerade noch von der Linie (62.).

Auch in der 78. Minute verhinderte Thögersen von der AS Rom mit einem Block das 0:2. Auf der Gegenseite hing Harder lange praktisch in der Luft - bis sie in der 80. Minute bei einem satten Abschluss am Querbalken scheiterte.

Auch entfiel das mit Spannung erwartete "Familienduell" zwischen Harder und ihrer Verlobten Magdalena Eriksson. Die schwedische Abwehrspielerin, die wie Harder beim FC Bayern unter Vertrag steht, hatte wegen einer Überlastungsreaktion in den vergangenen Tagen nicht voll trainieren können und saß auf der Bank.