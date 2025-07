Werder tütet ersten Sommer-Transfer ein - nur auf Leihbasis

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Werder Bremen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen

Als letzter Bundesligist stand Werder Bremen bislang ohne Sommer-Transfer da, das hat sich nun geändert. Am Freitag gaben die Grün-Weißen die Verpflichtung von Maximilian Wöber bekannt.

Werder Bremen hat den ersten Sommer-Transfer unter Dach und Fach gebracht. Der seit einigen Tagen mit dem Weser-Klub in Verbindung gebrachte Maximilian Wöber kommt von Leeds United.

Anders als erwartet verpflichten die Bremer den Innenverteidiger aber vorerst nicht fest, sondern leihen den österreichischen Nationalspieler nur aus. Das gab der SVW am Freitag bekannt.

Immerhin: Die Grün-Weißen haben sich eine Kaufoption zusichern lassen und könnten so im Fall der Fälle zugreifen.

Für welche Summe ist bislang nicht bekannt. Es dürfte sich jedoch um einen Betrag im niedrigen einstelligen Millionenbereich handeln.

Maximlian Wöber schließt sich Werder Bremen an

"Wir sind sehr froh, dass wir Maximilian für Werder begeistern konnten. Mit ihm holen wir einen international erfahrenen Abwehrspieler, der uns mit seiner Qualität weitere Stabilität in der Defensive geben wird", freute sich Profi-Chef Peter Niemeyer über den Transfer des Routiniers.

"Nach einer schwierigen letzten Saison hat er zuletzt in der Nationalmannschaft ein gutes Comeback gegeben. Wir sind überzeugt, dass er diesen positiven Trend bei uns fortsetzen wird", fügte Niemeyer an.

Wöber ist Bundesliga-erfahren

Wöber selbst erklärte, dass er "sehr gute Gespräche" gehabt habe mit den Bremern.

"Ich kann mich mit dem aufgezeigten Weg sehr gut identifizieren und freue mich auf die Herausforderung. Außerdem freue ich mich natürlich besonders auf meine drei Nationalmannschaftskollegen bei Werder. Sie werden mir sicherlich den einen oder anderen Tipp geben können." Wöber trifft in Bremen auf seine ÖFB-Kollegen Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll.

Neu-Trainer Horst Steffen freute sich über die Verpflichtung des 27-jährigen Wöber.

"Maximilian ist taktisch sehr gut geschult. Er kann Innenverteidiger oder auf der Linksverteidigerposition spielen. Er ist zweikampf- und kopfballstark und hat eine gute Spieleröffnung. Zudem hat er die Bundesliga bereits in Mönchengladbach kennengelernt, so dass er keine Eingewöhnungsprobleme haben wird", so Steffen.

Wöber spielte 2023/24 für die Elf vom Niederrhein. War er nicht verletzt oder krank, stand Wöber immer auf dem Feld. 27 Partien, zwei Tore und drei Vorlagen standen zu Buche.