HSV oder Wechsel? Selke-Entscheidung wohl gefallen

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

HSV? Davie Selke hat wohl andere Pläne

Auch dank Davie Selke reicht es für den Hamburger SV in diesem Sommer endlich für den lang ersehnten Aufstieg. Doch ob Selke auch in 2025/26 für den HSV spielen wird, darf bezweifelt werden. Denn offenbar gibt es in Kürze eine endgültige Entscheidung.

23 Tore in 33 Spielen hat Davie Selke für den Hamburger SV verbuchen können. Weitere werden aber wohl nicht dazukommen. Nicht nur, weil der Vertrag des Angreifers am 30. Juni auslief, sondern weil alle Bemühungen, den 30-Jährigen auch für die Bundesliga-Mission des Nordklubs zu binden, zuletzt im Sande verliefen.

Schon seit Beginn des Jahres sollen die HSV-Bosse und der Spieler immer wieder über eine Ausdehnung des Vertrages gesprochen haben, nur: passiert ist nichts. Kürzlich starteten die Rothosen zudem in die Vorbereitung für die Saison 2025/26. Jedoch ohne Selke.

Unterschreibt der Stürmer möglicherweise doch noch in den nächsten Tagen? Eher nicht, wie "Bild" erfahren hat.

Demnach muss der HSV die kommende Spielzeit ohne die Tore von Selke auskommen. Zwar soll der Routinier bis zuletzt gehofft haben, dass Hamburgs Sportvorstand Stefan Kuntz mit einem verbesserten Angebot auf ihn zukommen würde, doch das passierte nicht.

Nur aufgrund der Hoffnungen auf ein Angebot des HSV soll Selke in der jüngeren Vergangenheit auch noch nicht bei anderen Klubs unterschrieben haben. Denn Offerten lagen beziehungsweise liegen dem Angreifer wohl einige vor.

Selke ist gefragt

Es gibt laut "Bild" "ein paar interessierte" Vereine", die "lukrative, unterschriftsreife Kontrakte" anbieten, insbesondere aus dem Ausland sollen die Werbenden kommen.

Nachdem sich beim HSV nichts tat, soll es demnach nun in den kommenden Tagen eine fixe Entscheidung geben, damit Selke sich voll auf den Start in 2025/26 konzentrieren kann. Aber eben wohl nicht mehr beim HSV, der ihm in den letzten Monaten eigentlich so ans Herz gewachsen war.

Die Rothosen verpflichteten zuletzt mit Rayan Philippe schon einen Ersatz für Selke. Ein weiterer könnte kommen.