Bericht: VfB rechnete mit Bayern-Angebot für Woltemade

Nick Woltemade möchte zum FC Bayern wechseln

Das war wohl nichts: Laut einem Medienbericht rechnete der VfB Stuttgart damit, dass in dieser Woche das erste Angebot des FC Bayern für Nick Woltemade eintrudeln würde. Doch da lagen die Schwaben falsch - mit Auswirkungen für den Verhandlungspoker um den Stürmer.

Ginge es allein nach Nick Woltemade dann würde der ersehnte Wechsel zum FC Bayern wohl besser gestern als heute vollzogen werden.

Der Stürmer des VfB Stuttgart, der derzeit im Urlaub weilt, erwartet, dass die Münchner zeitnah eine Offerte für ihn abgeben, davon schrieb sport.de bereits vor Kurzem.

Wie "Sky" zudem jüngst erfahren hat, ging man beim VfB davon aus, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister sogar schon in dieser Woche ein Angebot einreichen würde. Es passierte allerdings nichts. Wie zuvor sport.de vermeldete auch "Sky", dass auch daher bislang keinerlei Verhandlungen aufgenommen wurden.

Während sich Woltemade mit dem FC Bayern längst einig ist, sind die Münchner und die Schwaben zwar auf verschiedenen Ebenen im Kontakt, konkrete Gespräche auf Basis von Zahlen gibt es aber nicht, weil es noch an konkreten Zahlen mangelt. Kein Verein wagt sich so richtig aus der Deckung.

FC Bayern und VfB Stuttgart im Woltemade-Poker gefragt

Nach Informationen des Pay-TV-Senders möchte keiner den ersten Schritt machen, um die eigenen vermeintlich guten Karten im Poker nicht zu riskieren.

Klar ist aber schon, dass der VfB Woltemade nur bei einem unmoralischen Angebot abgeben würde. Sollte dieses eintrudeln, müssten der Aufsichtsrat und Klub-Boss Alexander Wehrle genau überlegen, immerhin geht es um den potenziellen Rekordtransfer des Klubs. Das steht jetzt schon fest.

Bislang ist das Benjamin Pavard, für den der FC Bayern im Sommer 2019 35 Millionen Euro zahlte. Bei Woltemade stehen derweil Summen von 50 bis mehr als 80 Millionen Euro im Raum.

Woltemade bleibt vorerst nichts weiter übrig, als abzuwarten, wie sich der Poker entwickelt. Stand jetzt wird er nach seinem Urlaub beim VfB ins Training einsteigen, das haben RTL/ntv und sport.de zuletzt erfahren.

An seinem Wechsel-Wunsch ändert die vorerst geplante Rückkehr zum VfB-Tross Ende des Monats jedoch nichts. Nach unseren Informationen hat sich der 23-Jährige keine vorzeitige Deadline gesetzt, zu der er möglicherweise doch bleiben könnte.

Heißt: Bis zum letzten Transfertag, am 1. September, zeigt sich Woltemade geduldig in der Hoffnung, dass eine Einigung zwischen VfB und dem FC Bayern erzielt und der angestrebte Wechsel noch in dieser Transfer-Periode vollzogen wird.