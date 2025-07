Kompany lässt Musiala-Start offen

AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Kevin C. Cox

Bayern-Trainer Vincent Kompany

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany geht voller Vorfreude in das Viertelfinale der Klub-WM gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.

"Es ist für uns eine fantastische Herausforderung, diese Spiele sind einfach geil", schwärmte der Belgier vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in Atlanta: "Die Möglichkeit, die zu schlagen - das wollen wir versuchen."

Man spiele "gegen eine Mannschaft, die letzte Saison alles gewonnen hat, das macht die Motivation für uns nur noch größer", sagte Kompany, dem jedoch auch der Respekt vor PSG anzumerken war. "Ich habe nicht viele Teams gesehen, die in jeder Phase des Spiels mit so viel Intensität agieren", sagte der 39-Jährige: "Wir müssen unsere beste Leistung zeigen, aber das ist okay. Das ist genau das, was wir wollen."

Ob Jungstar Jamal Musiala gegen PSG erstmals seit Anfang April in der Münchner Startelf stehen wird, ließ Kompany derweil offen. "Wichtig ist, dass er mental bei hundert Prozent ist, dann kann viel passieren", sagte er: "Wenn ich sehe, was er im Training macht, dann sind das die richtigen Schritte. Wenn ein Spieler wie Jamal dabei ist, habe ich das auch lieber, aber wir müssen vernünftig bleiben."