FC Chelsea zittert sich ins Halbfinale der Klub-WM

AFP/SID/FRANCK FIFE

Chelsea steht im Halbfinale der Klub-WM

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Chelsea hat bei der Klub-WM in den USA das Halbfinale erreicht.

Die Mannschaft von Trainer Enzo Maresca setzte sich in Philadelphia mit 2:1 (1:0) gegen den brasilianischen Rekordmeister SE Palmeiras aus Sao Paulo durch. In der Vorschlussrunde trifft das Team von der Insel nun am Dienstag (21 Uhr/DAZN) mit Gegner Fluminense FC auf einen weiteren Verein aus Brasilien, der sich zuvor mit 2:1 (1:0) gegen den saudi-arabischen Vertreter Al-Hilal durchgesetzt hatte.

Der englische Nationalspieler Cole Palmer (16.) brachte den Favoriten vor 65.782 Fans in der ersten Halbzeit in Führung. In Durchgang zwei besorgte dann ausgerechnet Estevao (53.) den zwischenzeitlichen Ausgleich, der 18-Jährige wird nach dem Turnier zu Chelsea wechseln. In der Schlussphase entschied dann ein Eigentor von Palmeiras-Torwart Weverton (83.) die Begegnung.

Am Samstag kämpfen noch Bayern München und Borussia Dortmund um den jeweiligen Einzug in das Halbfinale. Während der deutsche Rekordmeister in Atlanta auf den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain trifft (18 Uhr), spielt der BVB in East Rutherford vor den Toren New Yorks gegen Xabi Alonsos Real Madrid (22 Uhr/jeweils Sat.1 und DAZN).