Woltemade zum FC Bayern? Das sagt Dreesen

Christian Dreesen äußerte sich zu möglichen Transfers des FC Bayern

Wechselt Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern? Der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat nun auf die Gerüchte reagiert.

"Dazu gibt es nur einen Satz zu sagen: Nick Woltemade ist Spieler des VfB Stuttgart. Und da gehört es sich nicht, irgendwelche Diskussionen anzuheizen oder Kommentare abzugeben", sagte der 57-Jährige am Rande der Klub-WM in Atlanta.

Woltemade soll sich mit dem FC Bayern bereits auf einen Wechsel geeinigt haben, der Angreifer wiederum seinen Wunsch beim VfB Stuttgart hinterlegt haben.

In den Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart gab es zuletzt allerdings kaum Bewegung. Nach Informationen von sport.de wurden bislang keinerlei Verhandlungen aufgenommen.

Dreesen äußerte sich außerdem zur überraschenden Vertragsverlängerung von Nico Williams bei Athletic Bilbao. An einer Verpflichtung des spanischen Nationalspielers war der FC Bayern stark interessiert.

"Die Zehn-Jahres-Laufzeit ist ein Statement", sagte Dreesen. Man solle dabei aber nicht vergessen, dass Williams Baske sei und Athletic Bilbao ausschließlich mit baskischen Spielern spiele.

"Die haben dort ihre eigenen Gesetze. Außerdem spielt sein Bruder dort. Das hat sicher auch einen Ausschlag gegeben. Und wenn ich das in Deutschland alles richtig gelesen habe, war er eh nicht mehr in der Diskussion bei uns, sondern praktisch beim FC Barcelona. Insofern ist das eigentlich keine Frage für uns", merkte Dreesen an.

Nächste Absage für den FC Bayern? Enrique plant mit Barcola

Vor der Partie gegen Paris Saint-Germain wiederum wurde PSG-Coach Luis Enrique zur Zukunft von Offensivspieler Bradley Barcola befragt. Auch der soll auf der Münchner Kandidatenliste stehen. "Wir wissen nicht, was auf dem Transfermarkt passiert", sagte Enrique. Viele Spieler seien begehrt.

Er plane jedoch fest mit dem 22 Jahre alten französischen Nationalspieler. "Barcola ist ein wichtiger Spieler in unserem Kader." Und er würde ihn gerne noch einige Jahre in Paris behalten, sagte der spanische Coach.