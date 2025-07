Bericht: Barcola wollte zum FC Bayern wechseln

IMAGO/Jonathan Moscrop

Bradley Barcola wechselt wohl nicht zum FC Bayern

Auch bei Bradley Barcola von Paris-Saint Germain geht der FC Bayern wohl leer aus. Nun kommt heraus: Der Franzose soll an einem Wechsel nach München interessiert sein. Einen Deal wird es aber wohl nicht geben.

Wie die "tz" berichtet, war Bradley Barcola von einem Wechsel zum FC Bayern nicht abgeneigt. Der Linksaußen hätte sich demnach eine Zukunft in München durchaus vorstellen können und habe entsprechende Bereitschaft gezeigt.

Zu einem Transfer kommt es dem Bericht zufolge allerdings nicht, denn: Paris Saint-Germain habe kein Interesse, den 22-Jährigen zu verkaufen.

Entsprechend hatte sich PSG-Coach Luis Enrique vor dem Viertelfinal-Duell bei der Klub-WM (Samstag, 18 Uhr im sport.de-Liveticker) geäußert.

"Wir wissen nicht, was auf dem Transfermarkt passiert", sagte Enrique. Viele Spieler seien begehrt. Er plane jedoch fest mit dem französischen Nationalspieler. "Barcola ist ein wichtiger Spieler in unserem Kader." Und er würde ihn gerne noch einige Jahre in Paris behalten, sagte der spanische Coach.

Erst vor wenigen Wochen hatte die "Bild" Barcola als Wunschspieler des FC Bayern bezeichnet.

Hat Barcola "keine Lust" auf den FC Bayern?

"L'Équipe" berichtete daraufhin, dass sich Barcola des "sehr ernsthaften Interesses" der Münchner zwar bewusst ist, der Angreifer soll jedoch schlicht "keine Lust" verspüren, Paris Saint-Germain den Rücken zu kehren.

Eine Tür hätte sich eventuell im Januar öffnen können, als PSG für satte 70 Millionen Euro mit Khvicha Kvaratskhelia einen direkten Konkurrenten für Barcola unter Vertrag nahm.

Dieser Move habe den französischen Nationalspieler durchaus verunsichert und er soll eine Erklärung vom Klub gefordert haben. Nachdem PSG Barcola allerdings versichert haben soll, dass er weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Teams sei und der Coach lediglich weitere Optionen wolle, soll Barcola klar entschieden haben, den Konkurrenzkampf anzunehmen.

Beim französischen Serienmeister steht Barcola noch bis 2028 unter Vertrag, bestritt bislang 98 Pflichtspielen (26 Tore, 28 Vorlagen) für das Team aus der Stadt der Liebe.