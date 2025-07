Stanisic über seine neue Rolle beim FC Bayern

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Stanisic könnte beim FC Bayern in der neuen Saison eine große Rolle spielen

Josip Stanisic hat eine schwierige Saison hinter sich. Bei der Klub-WM gehört der Kroate jedoch zu den wichtigsten Spielern. Gute Vorzeichen für die kommende Spielzeit, in der der vielseitige Verteidiger viele Minuten auf dem Platz stehen könnte.

Eigentlich wollte Josip Stanisic schon in der vergangenen Saison beim FC Bayern richtig durchstarten. Ein Außenbandriss im Knie zu Beginn der letzten Spielzeit setzte den 25-Jährigen jedoch lange außer Gefecht. 2025/26 will der Verteidiger beim deutschen Rekordmeister eine deutlich größere Rolle spielen.

Dabei könnte Stanisic vor allem seine Vielseitigkeit helfen, die er auch bei der aktuell stattfindenden Klub-WM unter Beweis stellt. In der Defensive kann der Rechtsfuß quasi jede Position ausfüllen. In der Vergangenheit kam Stanisic vor allem in der Innenverteidigung und auf der Rechtsverteidiger-Position zum Einsatz. In den USA hilft er derzeit auch auf der linken Seite aus.

FC Bayern: Stanisic als Dauerbrenner bei der Klub-WM

Eine Rolle, mit der sich der gebürtige Münchner durchaus anfreunden könnte, wie er gegenüber dem "kicker" verriet: "Ich spiele auch die linke Verteidigerposition gerne, weil ich da offensiv ein bisschen mehr agieren kann. Da besteht grundsätzlich die Möglichkeit, nach innen zu ziehen und mit rechts abzuschließen."

"Als Innenverteidiger hat man defensiv mehr Verantwortung und offensiv nicht so viel zu tun. Da geht es mehr darum, die Restverteidigung zu organisieren", erklärt Stanisic. Einzig das Flanken in die Mitte sei für ihn noch eine kleine Umstellung. Dies klappe "mit rechts leichter als mit links".

Auch im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain (am 05.07. ab 18:00 Uhr im Liveticker auf sport.de) dürfte Stanisic wieder von Beginn an auf dem Feld stehen. Bisher verpasste er beim Turnier nur wenige Minuten, als er beim 10:0-Sieg zum Auftakt gegen Auckland City in der 82. Minute ausgewechselt wurde.