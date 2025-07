Großes Transferplus für BVB: Gittens-Wechsel offiziell

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Jamie Gittens verlässt den BVB in Richtung Chelsea

Der Wechsel von Flügelstürmer Jamie Gittens von Borussia Dortmund zum FC Chelsea ist nun endgültig in trockenen Tüchern. Das bestätigten die Engländer am Samstagnachmittag.

Jamie Gittens kehrt dem BVB nach fünf Jahren den Rücken und erwirtschaftet für den Revierklub ein sattes Transferplus. Ablösefrei aus der Jugend von Manchester City ins Ruhrgebiet gekommen, zahlt der FC Chelsea nun inklusive Bonuszahlungen rund 65 Millionen Euro Ablöse.

Die Blues bestätigten am Samstag die Verpflichtung, nachdem Borussia Dortmund bereits am Donnerstag via Ad-hoc-Meldung eine Einigung zwischen beiden Klubs bestätigt hatte. Gittens unterschreibt einen Vertrag bis 2032 bei Klub-WM-Halbfinalisten.

Bereits Anfang Juni hatte der FC Chelsea beim BVB angeklopft, konnte damals aber noch nicht die schwarz-gelben Ablöseforderungen erfüllen. Gittens reiste somit mit seinen Dortmundern zur Klub-WM, kam dort auch unter Trainer Niko Kovac zu einem Kurzeinsatz im Gruppenspiel gegen Fluminense (0:0). Die Gespräche wurden fortgesetzt, im zweiten Anlauf gibt es nun Vollzug.

Gittens dem BVB für immer "dankbar"

"Nach fünf fantastischen Jahren ist es Zeit für mich, ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen", schrieb Gittens bei Instagram: "Ich bin als 16-Jähriger beim BVB angekommen, und vom ersten Tag an glaubte der Verein an mich und gab mir den Freiraum, mich als Spieler und als Person zu entwickeln. Ich habe während meiner Zeit hier so viel gelernt und werde immer dankbar dafür sein."

In der Chelsea-Mitteilung wird er mit den Worten zitiert: "Es ist ein tolles Gefühl, zu einem so großen Verein wie Chelsea zu kommen. Ich kann es kaum erwarten, von allen in der Mannschaft zu lernen und hier mein Bestes zu geben. Es ist ein unglaubliches Gefühl."

Der Flügelspieler hatte am Samstag in den USA seinen Medizincheck beim englischen Spitzenklub absolviert.