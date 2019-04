Venezuela-Coach will bis zur Copa América bleiben

Kehrtwende bei Rafael Dudamel

Rafael Dudamel will die Fußball-Nationalmannschaft Venezuelas nun doch bei der Copa América im Sommer in Brasilien (14. Juni bis 7. Juli) betreuen.

"Ich werde an der Spitze der Nationalmannschaft bleiben", schrieb der 46-Jährige in einem Brief an die Venezolanische Föderation, den er zusätzlich online stellte.

Nach dem überraschenden 3:1-Länderspielsieg gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien vor rund zwei Wochen hatte Dudamel seinen Rücktritt noch alles andere als ausgeschlossen.

"Ich wundere mich, dass ich immer noch da bin", sagte der 46-Jährige, "ich habe meine Aufgaben schon zur Verfügung gestellt. Wir befinden uns in sehr unruhigem Gewässer, weil alles sehr politisiert wird."

Dudamel bestätigte, dass er sich am Rande der Partie in Spanien mit dem Vertreter des selbst ernannten Interims-Präsidenten Juan Guaido, Antonio Ecarri, getroffen habe. Dieser hatte einen Tweet von dem Treffen abgesetzt und es öffentlich gemacht.

"Das war eine sehr bittere Erfahrung"

Dudamel warf Ecarri vor, seinen Besuch bei der Nationalmannschaft politisch instrumentalisiert zu haben. "Das war eine sehr bittere Erfahrung, ich bin sehr enttäuscht", hatte der Fußballlehrer gesagt.

Er habe den Vertreter von Guaido aus Respekt vor der Nationalmannschaft, "die das ganze Land vereine", empfangen. Der Coach berichtete, dass er bei einem vorherigen Länderspiel in Ecuador auch den Botschafter von Venezuelas umstrittenem Präsidenten Nicolas Maduro getroffen habe.

Seit dem 23. Januar gibt es zwischen Maduro und Oppositionsführer Guaido, der sich als Präsident der Nationalversammlung zum Interims-Präsidenten ausgerufen hat, einen heftigen Machtkampf.