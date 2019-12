Dank Müller-Doppelpack: Sydney stoppt Abwärtstrend

Phil Walter, getty

Nicolai Müller war der Mann des Spiels

Dank eines überragenden Nicolai Müller haben die Western Sydney Wanderers ihren Abwärtstrend gestoppt. Der ehemalige Spieler des HSV und Eintracht Frankfurt erzielte beim 3:2-Sieg der Wanderers bei Adelaide United einen Doppelpack.

Beim Aufeinandertreffen der beiden Ex-Bundesliga-Trainer Gertjan Verbeek und Markus Babbel hatte der deutsche Coach das bessere Ende für sich. Mann des Spiels war Nicolai Müller, der per Kopf zum 1:0-Führungstreffer (11. Minute) traf. Al Hassan Touré glich in der 19. Minute aus, ehe der frühere Mainzer die Wanderers wieder in Führung brachte (59.).

Mohamed Adam erhöhte in der 77. Minute auf 3:1, ehe George Blackwood einen Elfmeter in der 90. Minute zum Endstand verwandelte. Auch die beiden anderen ehemaligen Bundesliga-Spieler Pirmin Schwegler und Alexander Meier (wurde in der 59. Minute ausgewechselt) standen in der Startelf.

Für Sydney war es das Ende eines Abwärtstrends, denn der Auswärtserfolg in Adelaide war der erste Sieg nach zuletzt sieben sieglosen Spielen in Serie. Dieser beförderte Babbels Team nun von Tabellenplatz acht auf sechs und damit unmittelbar hinter den letztjährigen Pokalsieger.