Griechenlands Top-Schiedsrichter streiken

Griechenlands Profi-Schiedsrichter streiken

Wegen eines tätlichen Angriffs auf ihren Kollegen Thanasis Tzilos sind die griechischen Top-Schiedsrichter bis auf Weiteres in den Streik getreten.

Der Unparteiische war am Mittwoch in seiner Heimatstadt Larissa von vier vermummten Personen attackiert und verletzt worden, Verletzungen am Kopf und an den Beinen mussten im Krankenhaus genäht werden.

Zuletzt hatte der Referee am 9. Dezember die Partie zwischen AO Xanthi und Olympiakos Piräus (1:1) geleitet. Nach Informationen der Website "www.sport24.gr" wurden in Griechenland seit 2009 33 Schiedsrichter beleidigt oder bedroht.