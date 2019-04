Podolski nicht mehr Kapitän von Vissel Kobe

Lukas Podolski ist nicht mehr Kapitän von Vissel Kobe

Lukas Podolski ist nicht mehr Kapitän des japanischen Fußball-Klubs Vissel Kobe. Das teilte der Ex-Nationalspieler über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Am selben Tag löste der spanische Trainer Juan Manuel Lillo (53) seinen Vertrag bei Podolskis Verein auf. Zum Nachfolger wurde der Japaner Takayuki Yoshida (42) ernannt. Trotz Millionen-Investitionen in Stars wie Podolski, David Villa und Andrés Iniesta sowie auch in Ex-Trainer Lillo hat der Verein bislang eher enttäuscht. Vissel Kobe rangiert weiterhin auf dem zehnten Platz der japanischen J-League.

Es sei eine "schwierige Entscheidung" gewesen, die Kapitänsbinde abzugeben, heißt es in Podolskis japanischsprachigem Tweet. Er werde jedoch auch weiterhin seine Mannschaft anführen, daran habe sich nichts geändert, schreibt Podolski in einer weiteren japanischsprachigen Mitteilung und bedankt sich bei den Fans für ihre stetige Unterstützung mit den Worten: "Danke, Kobe-Supporters".