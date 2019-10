Gressel träumt von der Bundesliga und greift nach Titel

Carmen Mandato, getty

Julian Gressel greift mit Atlanta nach dem MLS-Titel

Das Trikot von Bastian Schweinsteiger hat sich Julian Gressel schon längst gesichert. "Nach unserem ersten Duell vor zwei Jahren habe ich ihn gefragt", sagte der 25-Jährige lächelnd. Während Rio-Weltmeister Schweinsteiger mit Chicago Fire die Playoffs der Major League Soccer zuletzt erneut verpasste und daraufhin die Fußballschuhe an den Nagel hängte, peilt Gressel mit Titelverteidiger Atlanta United den nächsten Coup an.

Die Chancen stehen nicht schlecht, Atlanta genießt aufgrund der guten Platzierung in der regulären Saison mit Rang zwei im Osten zunächst Heimvorteil. Dieser ist im neuen Playoff-Modus ohne Rückspiele von besonderer Bedeutung, denn insgesamt stehen im Idealfall nur vier Begegnungen auf dem Programm.

Gressel weiß allerdings auch: "An einem Tag kann alles vorbei sein. Es gibt keinen richtigen Favoriten", sagte der Mittelfranke. Die Kulisse im heimischen Mercedes Benz Stadium stimmt ihn zuversichtlich, im Schnitt feuern 52.510 Zuschauer die Mannschaft des niederländischen Trainers Frank de Boer an - in der Fan-Tabelle der Bundesliga wäre das Platz vier.

Gressel würde "sofort" in die Bundesliga wechseln

Gressel spielt derzeit die beste Saison seiner Karriere, überzeugte mit sechs Toren und elf Vorlagen in 33 Einsätzen. An den letzten beiden Spieltagen war der Rechtsfuß gar an allen vier Atlanta-Treffern beteiligt, er erzielte zweimal in Folge das "Tor der Woche" und gab zwei Assists. Zum Auftakt der Playoffs am Samstag ist New England Revolution zu Gast.

Gressel hatte vor sechs Jahren den Sprung über den großen Teich gewagt und lebt seither den American Dream: Erst schloss er sein Management-Studium ab, dann wurde er zum besten Neuling der Liga gekürt, gewann im vergangenen Jahr die Meisterschaft und vor knapp zwei Monaten auch den Pokal.

Die guten Leistungen wecken Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Heimat. "Der Traum ist immer da. Wenn Interesse besteht und ich die Chance bekomme, nach Deutschland zu gehen, dann würde ich das sofort machen", sagte Gressel über ein mögliches Engagement in der Bundesliga. Sein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr, konkrete Angebote gab es bislang keine. Die Zukunft ist offen: "Es ist alles in der Schwebe."

Gressel längst in Atlanta angekommen

In Atlanta fühlt sich Gressel jedenfalls wohl - auf und neben dem Platz. Im Sommer organisierte der Golf-Liebhaber ein Turnier für gemeinnützige Zwecke. Auch Schweinsteiger habe ein Trikot gespendet, der 35-Jährige konnte wegen der Geburt seines zweiten Kindes aber nicht teilnehmen.

Ob der ehemalige Bayern-Star nun Zeit für eine gemeinsame Golfrunde findet? "Das hoffe ich doch, das wäre ganz cool", sagte Gressel. Bis dahin hat der Fußball aber Priorität.