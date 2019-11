Domenico Tedesco feiert nächsten Sieg mit Spartak

Epsilon, getty

Domenico Tedesco hat mit Spartak Moskau einen Sieg eingefahren

Eine Woche nach der 0:1-Niederlage gegen Arsenal Tula hat Spartak Moskau unter dem ehemaligen Schalke-Trainer Domenico Tedesco zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Die Hauptstädter setzten sich am 16. Spieltag der russischen Premier Liga mit 2:0 gegen Krylia Sovetov durch und verbesserten sich in der Tabelle mit jetzt 21 Zählern auf den sechsten Platz. Der Rückstand auf den fünften Rang, der zur Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation berechtigt, beträgt allerdings weiterhin fünf Punkte. Dazu haben die Teams auf den Plätzen vier und fünf noch ein Spiel in der Hinterhand.

Der Argentinier Ezequiel Ponce (3.) und Zelimkhan Bakaev (83./Elfmeter) schossen Spartak gegen die Gäste, die in der 71. und 81. Minute jeweils eine Rote Karte sahen, zum Sieg. BVB-Leihgabe André Schürrle saß nach seiner Rückkehr ins Team zunächst nur auf der Bank und wurde in der 76. Minute eingewechselt.

Für Tedesco war es der dritte Pflichtspielsieg als Spartak-Trainer. Von zwölf möglichen Punkten in der Liga holte das Team unter dem ehemaligen Schalker sieben. Dazu zog die Elf im Pokal durch einen 2:1-Erfolg gegen Rostov in das Viertelfinale ein.