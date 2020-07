Zweimal Rot, dreimal VAR: Kansas siegt in verrücktem Spiel

AFP/GETTY IMAGES/SID/

Erst Gelb, dann Rot für Danny Wilson

Graham Zusis abgefälschter Treffer in der Nachspielzeit hat Sporting Kansas City beim Restart-Turnier der US-Profifußballliga MLS in einem verrückten Spiel ein 3:2 (0:1) gegen Colorado Rapids beschert.

Colorado musste die Partie nach einer frühen Führung mit neun Feldspielern beenden, es gab drei Videobeweise sowie allein zwölf Minuten Spielunterbrechungen in der zweiten Halbzeit.

Kellyn Acosta (6.) brachte Colorado in Führung, Khiry Shelton (65.) und Alan Pulido (72., Handelfmeter) drehten die Partie für Kansas, bevor den dann bereits dezimierten Rapids durch Jonathan Lewis (84.) noch der zwischenzeitliche Ausgleich gelang.

Danny Wilson (61.) und Jack Price (74.) hatten zuvor Rot gesehen. Wilson war zunächst mit Gelb verwarnt worden, nach dem Studium der Bilder änderte Schiedsrichter David Gantar seine Entscheidung.

Zurzeit spielen 24 Teams in Disney World in Orlando/Florida in sechs Vierergruppen und anschließender K.o.-Runde einen Platz in der CONCACAF Champions League aus.