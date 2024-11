Bis 2026? Miami will Messi länger binden

AFP/GETTY IMAGES/SID/RICH STORRY

Messi besitzt einen Vertrag bis 2025

Die Verantwortlichen von Inter Miami planen über das Jahr 2025 hinaus mit dem argentinischen Superstar Lionel Messi.

Er gehe fest davon aus, dass der Weltmeister von 2022 "bei der Eröffnung unseres neuen Stadions in Miami und bei der Eröffnung unserer Saison 2026 unsere Nummer 10 sein wird", sagte Jorge Mas, Miteigentümer des Klubs aus der US-Profiliga MLS: "Leo und ich werden uns zusammensetzen und über die Zukunft sprechen."

Der achtmalige Weltfußballer Messi besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2025, er spielt seit Sommer 2023 in Florida. Das neue Stadion in Miami sollte ursprünglich im nächsten Jahr eröffnet werden, doch im September gab der Verein bekannt, dass er erst 2026 in die neue Spielstätte umziehen wird. Derzeit trägt der Klub seine Heimspiele in Fort Lauderdale aus.

Messi hatte in einem Interview mit dem katalanischen Sender TV3 zuvor betont, dass er seinen Wohnsitz langfristig in seiner langjährigen Heimat Barcelona sieht. "Meine Familie und ich denken immer darüber nach, eines Tages dorthin zurückzukehren und dort zu leben. Meine Kinder, meine Frau und ich vermissen unser Leben dort sehr. Wir vermissen unsere Freunde", sagte der 37-Jährige, der von 2000 bis 2021 für den FC Barcelona gespielt hatte.